Este jueves por la mañana, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país la elaboración, fraccionamiento y comercialización de una popular golosina y dos aceites de oliva en Argentina.

La ANMAT enfatizó que la falsedad en los registros no solo vulnera la legislación vigente sino que pone en riesgo la salud pública al impedir verificar el origen, la calidad, las condiciones de producción y los controles oficiales de los productos. Por esto, remarcó que cualquier producto que no cumpla con los registros oficiales y no sea trazable no debe ser comercializado en el país.

Las medidas restrictivas adoptadas buscan alertar a consumidores y comerciantes sobre la importancia de adquirir productos con registros oficiales y evitar daños a la salud por el consumo de productos ilegítimos o falsamente rotulados.

Estas disposiciones fueron publicadas en el Boletín Oficial y notificadas a las autoridades sanitarias provinciales y nacionales, con el fin de intensificar el control y evitar la proliferación de productos ilegales que puedan afectar la salud pública en toda Argentina. La ANMAT también vigila activamente las plataformas de venta online para asegurar que se cumplan estas prohibiciones, garantizando así la protección integral del consumidor.

UNA POPULAR GOLOSINA QUEDÓ PROHIBIDA EN TODO EL PAÍS

Se trata del producto rotulado como “Golosina a base de oblea y azúcar marca Gallinita Orly”, elaborado por PEPO S.R.L., con domicilio en Tucumán, tras detectarse que los números de Registro Nacional de Establecimiento (RNE 04003785) y Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA 04030478) exhibidos en su envase eran inexistentes y falsos.

La investigación se originó en un operativo de monitoreo realizado por la Dirección General de Control de la Industria Alimentaria de Córdoba, que detectó la venta del producto con irregularidades en la rotulación y un análisis que resultó “no conforme”. Esta provincia prohibió su circulación mediante la Resolución N° 0024/25, al considerarla un producto ilegal y con rotulado apócrifo.

La ANMAT extendió la medida a todo el país, incluyendo plataformas de venta online, recordando que según el artículo 9° de la Ley 18.284, los productos que no puedan ser identificados fehacientemente no pueden ser elaborados ni comercializados en Argentina. Además, la prohibición alcanza a todos los productos que usen los mismos números falsos de RNE y RNPA, para evitar la venta de productos ilegales con documentación apócrifa.

ANMAT PROHIBIÓ DOS ACEITES DE OLIVA Y ORDENÓ SU RETIRO INMEDIATO

Paralelamente, la ANMAT prohibió la venta y producción en todo el territorio nacional de dos marcas de aceites de oliva, “Olivos de Arauco” y “Cumbres Riojanas”, supuestamente elaboradas en La Rioja.

La medida surgió a partir de denuncias de consumidores sobre la autenticidad de estos productos, lo que llevó al Instituto Nacional de Alimentos (INAL) a verificar que los registros sanitarios indicados en las etiquetas eran falsos o pertenecían a empresas inexistentes o no habilitadas.

Las investigaciones conjuntas de las autoridades provinciales de San Juan, Buenos Aires, Catamarca y La Rioja confirmaron que ni los números de RNE ni los de RNPA correspondían a las empresas declaradas, imposibilitando así determinar el origen real, lugar de producción y condiciones de elaboración de dichos aceites.

El INAL concluyó que estos productos eran apócrifos y violaban la Ley 18.284, su decreto reglamentario y el Código Alimentario Argentino. Ante la imposibilidad de garantizar la trazabilidad, inocuidad y calidad, la ANMAT ordenó su retiro inmediato del mercado, incluyendo la comercialización en línea, como medida preventiva para proteger la salud pública, destacando que los aceites carecían de controles oficiales y presentaban rotulados falsos que simulaban una legalidad inexistente.

Estas acciones forman parte de un contexto más amplio en el que la ANMAT intensificó la fiscalización de productos que circulan en el mercado nacional, especialmente aquellos comercializados en plataformas digitales, donde la falta de controles y la falsificación de registros sanitarios son problemas recurrentes. En un caso relacionado, también se prohibió la circulación de diversos productos cosméticos con ácido azelaico sin inscripción sanitaria válida, demostrando el compromiso del organismo por garantizar la seguridad y legalidad de los productos que llegan a los consumidores argentinos.

Esta serie de prohibiciones pone en evidencia los riesgos que implica la comercialización de productos con registros falsos y la necesidad de un control riguroso en toda la cadena de producción y distribución para preservar la salud pública y asegurar la calidad de lo que se consume en el país.