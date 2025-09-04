La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dictó este jueves por la mañana una medida contundente contra un producto alimenticio: una miel orgánica argentina.

La misma quedó prohibida para su elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta online. La decisión fue formalizada mediante la Disposición 6228/2025, publicada en el último Boletín Oficial, y abarca cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento del producto.

QUÉ ES LA ANMAT Y CUÁLES SON SUS FUNCIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, con jurisdicción en todo el territorio nacional. Fue creado en 1992 con el objetivo de controlar, fiscalizar y garantizar la calidad, seguridad e inocuidad de medicamentos, alimentos, productos médicos, cosméticos y otros insumos vinculados a la salud humana.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Entre sus principales funciones se encuentran la autorización, registro, vigilancia y fiscalización de los productos que se consumen o utilizan en medicina, alimentación y cosmética, así como el control de los procesos y tecnologías involucrados en su producción y comercialización.

La ANMAT trabaja para proteger la salud pública, asegurando que los productos cumplan con las normativas vigentes y sean seguros para el consumo o uso humano.

ANMAT PROHIBIÓ LA ELABORACIÓN Y VENTA DE UNA MIEL ORGÁNICA ARGENTINA

La problemática comenzó a mediados de 2025 cuando la Cámara Argentina de Fraccionadores de Miel (CAFRAM) elevó una consulta ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) por dudas sobre la autenticidad y legalidad de la miel “Los Meleros”, originaria de El Sauzalito, Chaco. Las sospechas surgieron en torno a posibles irregularidades en los registros oficiales que avalan su producción y comercialización.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

A partir de esta inquietud, el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos, dependiente de la Dirección de Prevención, Vigilancia y Coordinación Jurisdiccional (DPVYCJ) de ANMAT, inició un proceso de control y verificación a través del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SiFeGA). Este sistema federal coordina y monitorea la trazabilidad y el cumplimiento normativo de los productos alimenticios en Argentina.

En el curso de las consultas, la Dirección de Bromatología de la provincia del Chaco informó a ANMAT que el establecimiento productor de la miel “Los Meleros” no cuenta con los registros oficiales imprescindibles. En particular, el producto carece tanto del Registro Nacional de Establecimiento (RNE) como del Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA), dos requisitos legales indispensables para su producción y comercialización.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

Además, desde el Registro Nacional de Productos Apícolas (RENAPA) se confirmó que no existe constancia de que este producto posea un productor registrado, lo que pone en tela de juicio toda su trazabilidad y certificación como “miel orgánica”.

IMPLICANCIAS DE LA MEDIDA

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) concluyó que la miel “Los Meleros” debe ser considerada un producto ilegal, debido a la falta de registros que avalen tanto al establecimiento productor como al producto en sí. Por ello, recomendó de manera explícita a la ANMAT la prohibición absoluta de la elaboración, fraccionamiento y comercialización de esta miel orgánica en todo el país y en plataformas de comercio electrónico.

De millonario a vender pollos en la calle: El líder de Ganancias Deportivas, en la mira de la justicia

La Disposición 6228/2025, publicada en la madrugada de este jueves, refleja la firme resolución de la autoridad sanitaria nacional de proteger la salud de los consumidores y preservar las buenas prácticas comerciales en el sector apícola, especialmente en un mercado cada vez más demandante de productos certificados y confiables.

Se recomienda a los consumidores evitar la compra y consumo de miel producida por “Los Meleros”, con origen en El Sauzalito, Chaco, hasta tanto este producto no regularice su situación y cuente con los registros exigidos por la autoridad sanitaria.

Las denuncias o consultas relacionadas con alimentos irregulares pueden hacerse llegar a ANMAT a través de sus canales oficiales, contribuyendo así a una vigilancia conjunta que promueve la salud y la confianza en la cadena alimentaria nacional.