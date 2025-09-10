Este miércoles por la mañana, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) publicó en el Boletín Oficial una serie de disposiciones mediante las cuales prohibió “el uso, distribución y comercialización en todo el territorio nacional” de diversos productos, entre los que se encuentran un queso cremoso, un suplemento dietario y varios dispositivos médicos.

Estas prohibiciones se basan en controles y alertas recibidas de organismos provinciales e investigaciones internas que detectaron irregularidades que ponen en riesgo la salud pública.

QUÉ ES LA ANMAT Y CUÁLES SON SUS FUNCIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, con jurisdicción en todo el territorio nacional. Fue creado en 1992 con el objetivo de controlar, fiscalizar y garantizar la calidad, seguridad e inocuidad de medicamentos, alimentos, productos médicos, cosméticos y otros insumos vinculados a la salud humana.

Entre sus principales funciones se encuentran la autorización, registro, vigilancia y fiscalización de los productos que se consumen o utilizan en medicina, alimentación y cosmética, así como el control de los procesos y tecnologías involucrados en su producción y comercialización.

La ANMAT trabaja para proteger la salud pública asegurando que los productos cumplan con las normativas vigentes y sean seguros para el consumo o uso humano.

ANMAT PROHIBIÓ UN QUESO CREMOSO “ILEGAL” EN ARGENTINA

Mediante la Disposición 6693/2025, la ANMAT dispuso prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país del producto “Queso Cremoso, marca Quesos y Lácteos La Agustina”.

Esta medida se tomó luego de una notificación de la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, que alertó sobre la aparición de este queso en el mercado con registros sanitarios inexistentes.

El Instituto Nacional de Alimentos (INAL), a través de su Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria, determinó que el producto infringe la normativa vigente al carecer de registros sanitarios tanto de establecimiento como de producto. Además, constató que el rótulo exhibe números de registros falsos, lo que confirma la ilegalidad del alimento.

La DIPA emitió una alerta alimentaria recomendando a la población abstenerse de consumirlo y a los comercios cesar su venta inmediatamente, ya que representa un riesgo para la salud pública.

SUPLEMENTO DIETARIO “GABA SUPPORTS RELAXATION HIGH POTENCY” SIN REGISTRO NI CONTROL SANITARIO

Otra disposición clave fue la 6669/2025, que prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización del suplemento dietario “Dietary Supplement GABA Supports Relaxation High Potency, de la marca Seanson, distribuido por Swanson Health Products, Fargo, ND 58104 USA”.

Esta medida se basó en la consulta realizada por un particular ante el INAL, que verificó que no existen antecedentes de registro ni autorización para la comercialización de este producto en Argentina.

La ANMAT explicó que “al carecer de registro, no puede garantizarse su trazabilidad, condiciones de elaboración, calidad ni inocuidad bajo los controles establecidos por la normativa vigente". Por tal motivo, se ordenó prohibir su circulación para preservar la salud de los consumidores.

RESTRICCIONES A DISPOSITIVOS MÉDICOS SIN IDENTIFICACIÓN NI AUTORIZACIÓN SANITARIA

Además de los productos alimenticios y suplementos, la ANMAT tomó medidas respecto a varios dispositivos médicos cuyo ingreso, registro o autorización sanitaria no pudo ser comprobada. Entre ellos, la Disposición 6671/2025 recomendó prohibir el oxímetro identificado como “Pulse Oximeter - Fingertip-Imalatçi firma: JASON INT’L TRADING HK LIMITED - Hong Kong - Made IN P.R.C.”.

Durante una inspección, se detectó que carecía de cualquier dato identificatorio o información del importador responsable en Argentina, así como de registros o autorizaciones sanitarias. La empresa representante no pudo aportar datos ni documentación de compra, motivo por el cual ANMAT retiró una unidad como muestra para su posterior análisis.

En paralelo, por medio de la Disposición 6696/2025, se impuso la prohibición de varios dispositivos médicos de la marca ResMed, incluyendo ventiladores Stellar 150 con modo IVAPS, humidificadores H4I para ventiladores Stellar, y respiradores Astral 150, todos con números de serie específicos. Estas restricciones responden a irregularidades detectadas que cuestionan la legalidad y seguridad de dichos equipos en el mercado nacional.

Las prohibiciones dispuestas por la ANMAT tienen como objetivo principal proteger a la población frente a productos que no cumplen con la normativa sanitaria vigente, que puede poner en peligro la salud debido a la falta de control, registros falsificados o ausencia de trazabilidad. En estos casos, la comercialización puede involucrar riesgos serios, desde intoxicaciones alimentarias hasta fallas en equipos médicos esenciales para el tratamiento de pacientes.

Las alertas emitidas desde la ANMAT y la DIPA solicitan a los comerciantes retirar de inmediato los productos señalados y a los consumidores abstenerse de adquirirlos o consumirlos mientras se garantice su legalidad y seguridad. La ANMAT refuerza la alerta y el seguimiento para evitar que circulen productos irregulares en el mercado local, en especial aquellos que pueden pasar desapercibidos para el público general.