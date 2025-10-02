La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta, uso y distribución de un medicamento indicado para el tratamiento del malestar estomacal y enfermedades intestinales, tras múltiples denuncias por su falta de efectividad.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 7254/2025, publicada en el Boletín Oficial, y comprende además la clausura del laboratorio productor, el retiro inmediato de varios lotes y la suspensión del certificado de comercialización.

QUÉ ES LA ANMAT Y CUÁLES SON SUS FUNCIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, con jurisdicción en todo el territorio nacional. Fue creado en 1992 con el objetivo de controlar, fiscalizar y garantizar la calidad, seguridad e inocuidad de medicamentos, alimentos, productos médicos, cosméticos y otros insumos vinculados a la salud humana.

Entre sus principales funciones se encuentran la autorización, registro, vigilancia y fiscalización de los productos que se consumen o utilizan en medicina, alimentación y cosmética, así como el control de los procesos y tecnologías involucrados en su producción y comercialización.

La ANMAT trabaja para proteger la salud pública, asegurando que los productos cumplan con las normativas vigentes y sean seguros para el consumo o uso humano.

ANMAT PROHIBIÓ UN MEDICAMENTO ESTOMACAL Y CLAUSURÓ UN LABORATORIO

El fármaco afectado es Exotran, comprimidos de liberación prolongada con principio activo mesalazina 500 mg, utilizado para tratar patologías como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, protosigmoiditis, rectocolitis hemorrágica y proctitis.

El Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) realizó una exhaustiva investigación que determinó fallas graves en varios aspectos del proceso productivo y la gestión del sistema de calidad farmacéutica en el laboratorio Beta S.A.

Entre las deficiencias críticas detectadas se encuentran:

Fallas en la selección y control de materias primas.

Evaluaciones insuficientes de proveedores internacionales.

Ensayos del principio activo sin validación adecuada.

Ausencia del archivo maestro de la droga (Drug Master File).

Falta de certificaciones internacionales y GMP reconocidas.

Problemas en la capacitación del personal sobre estándares GMP e ISO.

Condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas en las áreas de producción.

Deficiencias en controles de calidad: falta de estudios analíticos completos, errores en documentación y tiempos inadecuados en estudios de estabilidad.

Estas irregularidades comprometen la seguridad, calidad y eficacia del medicamento puesto en circulación, lo que motivó la prohibición preventiva de uso y comercialización.

ALCANCE E IMPACTO DE LA MEDIDA DE ANMAT

La Disposición publicada en el Boletín Oficial no solo ordena la prohibición y retiro de los lotes identificados, sino también la clausura preventiva de todas las sedes productivas del laboratorio Beta S.A. Los lotes afectados, con vencimientos entre 2025 y 2026, incluyen los números 65.427, 65.752 y 66.087, entre otros.

El organismo sanitario subrayó que la medida busca proteger la salud pública ante la circulación de un medicamento cuestionado en cuanto a su seguridad y efectividad, y recomendó a los pacientes que posean lotes de Exotran no consumirlos y devolverlos en farmacias o centros de salud.

ANMAT detalló que durante la inspección se identificaron incumplimientos en la gestión de reclamos, falta de acciones correctivas a problemas reportados y deficiencias en la higiene y control de calidad del laboratorio. La autoridad reafirmó que el laboratorio quebrantó la normativa vigente en Buenas Prácticas de Fabricación y control, afectando gravemente la garantía de calidad necesaria para los medicamentos que se dispensan en Argentina.