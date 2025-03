La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó este lunes que quedó prohibido el uso, la comercialización y la distribución del producto médico falsificado identificado como "Hospitak nebulizador de volumen largo, REF 930-E, manufactured for Unomedical Inc. USA".

Según se detalló, el Departamento de Control de Mercado, realizó una inspección de rutina en la sede de la firma BIOMEDIK de Cristian Marcelo Martin, ubicada en la provincia de Neuquén.

En el marco del control, la ANMAT constató que al momento de la inspección se detectó una unidad del producto «HOSPITAK nebulizador de volumen largo, REF 930-E, manufactured for Unomedical Inc. USA». El mencionado producto, no posee datos de importador en Argentina, ni de nro. de registro, nro. de fecha de fabricación, nro. de lote, por lo que se procedió a retirar la unidad en carácter de muestra para posterior verificación de legitimidad.

El producto corresponde a un vaso humidificador cuya función es agregar moléculas de agua al oxígeno que se va a suministrar al paciente. Existen productos similares registrados y que corresponden a la clase de Riesgo II, como por ejemplo el PM N° 2175-3.

Por otra parte, el responsable de la firma no ha podido aportar la documentación de compra, ni posteriormente se ha recibido en el correo oficial del Departamento de Control de Mercado información que acredite la tenencia de launidad mencionada.

La Dirección de Gestión de la Información Técnica, informó que no se han encontrado registros del producto mencionado. Asimismo, la Dirección de Evaluación y Registro de Productos Médicos informó que consultada la biblioteca HELENA, no se observan registros bajo la denominación nebulizador con marca o modelo «HOSPITAK» y «Unomedical».

El producto arriba mencionado es un producto médico sin registro en la República Argentina, del cual se desconoce su legítimo origen y si es un producto apto para su uso. Con la finalidad de advertir a pacientes y profesionales, toda vez que se trata de un producto médico falsificado que deviene en riesgo para la salud, el Departamento de Control de Mercado sugiere prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional el producto mencionado hasta tanto obtenga sus autorizaciones e informar la medida a todas autoridades sanitarias jurisdiccionales.

La ANMAT refuerza su compromiso con la seguridad y el control de productos médicos en el país, destacando la importancia de que todos los productos de salud cuenten con el registro sanitario correspondiente antes de su comercialización.