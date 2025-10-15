La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) publicó este miércoles en el Boletín Oficial una serie de disposiciones que prohíben en todo el país la elaboración, fraccionamiento y comercialización de diversos productos alimentarios.

La medida se extiende también a las ventas realizadas mediante plataformas de comercio electrónico. Entre los productos afectados se encuentran diferentes alimentos, entre ellas una reconocida golosina.

Estas disposiciones surgen a partir de denuncias ciudadanas y controles rutinarios de vigilancia alimentaria que detectaron irregularidades graves en la rotulación, inocuidad e identificación de los productores.

La ANMAT aprobó un nuevo régimen de buenas prácticas clínicas para estudios clínicos

QUÉ ES LA ANMAT Y CUÁLES SON SUS FUNCIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, con jurisdicción en todo el territorio nacional. Fue creado en 1992 con el objetivo de controlar, fiscalizar y garantizar la calidad, seguridad e inocuidad de medicamentos, alimentos, productos médicos, cosméticos y otros insumos vinculados a la salud humana.

Entre sus principales funciones se encuentran la autorización, registro, vigilancia y fiscalización de los productos que se consumen o utilizan en medicina, alimentación y cosmética, así como el control de los procesos y tecnologías involucrados en su producción y comercialización.

La ANMAT trabaja para proteger la salud pública asegurando que los productos cumplan con las normativas vigentes y sean seguros para el consumo o uso humano.

Prohibieron un conocido medicamento para el dolor estomacal por motivos peligrosos y clausuraron su laboratorio

PROHIBIERON PRODUCTOS DE LA MARCA MAMI KETO

La investigación que llevó a estas prohibiciones comenzó gracias a la consulta de un consumidor al Instituto Nacional de Alimentos (INAL), dependiente de la ANMAT. Este comprador expresó sus dudas sobre la autenticidad del “Pan premium keto y vegano, hecho con harina de almendras con mix de semillas”, adquirido a través de la página web oficial de la marca Mami Keto.

El Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional del INAL detectó que el sitio mostraba dos domicilios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde donde se comercializaban estos productos. Al inspeccionar los productos confiscados, los técnicos advirtieron la ausencia total de registros sanitarios y datos claros sobre el origen y la elaboración de estos alimentos.

Prohibieron una conocida marca de lavandina y ordenaron el retiro urgente de todos los comercios de Argentina

En este marco, se constató que esta situación concernía no solo al mencionado pan, sino también a otros productos como el yogur griego natural en diversas presentaciones, pepas keto, budín keto, alfajores keto, cookies keto y crackers keto, todos comercializados bajo la misma marca.

Tras coordinar con la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria (DGHySA) de la Ciudad de Buenos Aires, que confirmó la ausencia de toda habilitación para estos productos, se procedió al decomiso inmediato y se inició el proceso para catalogarlos como apócrifos. Estos productos, al no poder identificarse fehacientemente su procedencia ni contar con registros sanitarios, fueron declarados ilegales para su manufactura y venta en todo el territorio nacional.

Argentina tendrá un fin de semana largo de cuatro días en 2025: cuándo será el próximo feriado

El dictamen del Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria destacó que “por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados ni comercializados en ninguna parte del país”.

La ANMAT respaldó así la recomendación técnica de prohibición completa de todos los productos de la marca Mami Keto en cualquier presentación, lote o fecha de vencimiento, incluyendo ventas físicas y digitales.

PROHIBIERON LA VENTA DE UNA RECONOCIDA GOLOSINA EN TODOS LOS COMERCIOS DEL PAÍS

En paralelo, la ANMAT dispuso la prohibición de elaboración y comercialización en todo el país del producto rotulado como “Copito de Nieve, Heladitos Secos”. Santa Cruz detectó más de 500 personas no residentes en el primer día de la ley 90-10: “Tienen que dejar el sueldo acá”

Esta medida surgió a partir de una notificación recibida desde la provincia de Córdoba, específicamente de la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia, integrando un programa de vigilancia provincial.

Durante una inspección en un comercio local de Córdoba, se detectó la venta de estos “Heladitos Secos”, cuyo análisis reveló incumplimientos en cuanto a la normativa alimentaria vigente. La falta de una identidad documental clara del productor y del lugar de elaboración invalidó cualquier registro sanitario declarado y llevó a calificar este producto como apócrifo.

La ANMAT extendió la prohibición a todas aquellas variantes o alimentos que intencionalmente utilicen números de registro apócrifos, enfatizando la obligación de que todos los alimentos comercializados cuenten con documentación oficial que garantice su trazabilidad y seguridad alimentaria.