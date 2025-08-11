La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición total de un suplemento dietario tras comprobar que fue ingresado al país sin cumplir con los trámites legales de importación y sin contar con los registros sanitarios correspondientes. Por lo tanto, fue calificado como un producto ilegal y con potencial riesgo para la salud pública.

El suplemento en cuestión es el denominado “Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize”, de la marca Wondercow.

La ANMAT señaló, a través de una resolución, que “este tipo de productos sin registro no puede garantizar su inocuidad ni calidad, poniendo en riesgo a los consumidores”. Por tal motivo, la prohibición abarca su producción, distribución y comercialización en todo el territorio nacional, incluyendo cualquier medio de comercio electrónico.

La decisión fue tomada por el organismo tras una denuncia presentada ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que derivó en una investigación conjunta con diversas áreas de la ANMAT. El relevamiento determinó que el suplemento carecía de autorización para ingresar y venderse en el país, en infracción a la Ley 18.284 y al Decreto 2126/71.

A esto se suma la imposibilidad de establecer su origen y condiciones de fabricación, lo que llevó a la autoridad sanitaria a prohibir su elaboración, fraccionamiento y comercialización, tanto en locales físicos como en plataformas de venta online.

La pesquisa comenzó cuando un consumidor puso en duda la autenticidad del suplemento, que se ofrecía a través de tiendas virtuales. El Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional del INAL verificó que no existía registro de importación ni habilitación para su venta en Argentina. Ante este hallazgo, se informó el caso al Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA) y se recomendaron medidas urgentes para salvaguardar la salud pública.

¿DE QUÉ SE TRATA ESTE SUPLEMENTO?

“Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize” de la marca Wondercow es un suplemento dietario que generalmente contiene calostro bovino, la primera leche que produce la vaca después del parto. Este tipo de suplemento suele ser promocionado por sus posibles beneficios para la salud, como:

Refuerzo del sistema inmunológico: El calostro es rico en anticuerpos y factores inmunitarios que podrían ayudar a fortalecer las defensas del organismo.

Mejora de la recuperación física: Algunos usuarios lo emplean para acelerar la recuperación tras esfuerzos físicos o enfermedades.

Apoyo a la salud intestinal: Puede contribuir a mejorar la función digestiva y la integridad de la mucosa intestinal.

Sin embargo, es importante destacar que la evidencia científica que respalde estos beneficios es variable y, en muchos casos, limitada.