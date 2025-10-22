La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió disposiciones oficiales para prohibir la elaboración, fraccionamiento y venta de dos productos que circulaban en el mercado sin registros sanitarios válidos.

Esta medida, formalizada por las disposiciones 7768 y 7769 de 2025 y publicada en el Boletín Oficial, fue tomada luego de que el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) tomara la decisión final.

QUÉ ES LA ANMAT Y CUÁLES SON SUS FUNCIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, con jurisdicción en todo el territorio nacional. Fue creado en 1992 con el objetivo de controlar, fiscalizar y garantizar la calidad, seguridad e inocuidad de medicamentos, alimentos, productos médicos, cosméticos y otros insumos vinculados a la salud humana.

Entre sus principales funciones se encuentran la autorización, registro, vigilancia y fiscalización de los productos que se consumen o utilizan en medicina, alimentación y cosmética, así como el control de los procesos y tecnologías involucrados en su producción y comercialización.

La ANMAT trabaja para proteger la salud pública, asegurando que los productos cumplan con las normativas vigentes y sean seguros para el consumo o uso humano.

ENCONTRARON PIEDRAS EN EL ENVASE DE UNA MARCA DE PASAS DE UVA

La prohibición de la ANMAT para las “Pasas de uva jumbo sin semillas, marca Valle Encantado” surgió tras una denuncia de un consumidor que encontró una piedra dentro del envase.

El INAL inició una investigación y constató que los números de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) 018125698 y Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) 1819992916 impresos en el envase eran falsos, además de que el establecimiento declarado para su fraccionamiento en San Juan no existe.

Por estas irregularidades, el producto fue declarado apócrifo, es decir, no se puede identificar su origen ni garantizar la seguridad y las condiciones sanitarias de elaboración. La ANMAT prohibió su elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país y en plataformas digitales que lo vendieran, extendiendo esta prohibición a cualquier producto con esos números de registro apócrifos.

SUPLEMENTO DIETARIO “HONEY NATURAL POWER”: PRODUCTO FALSAMENTE ROTULADO Y SIN REGISTRO

En forma paralela, la ANMAT prohibió el suplemento dietario a base de miel “Honey Natural Power”, rotulado como vigorizante y estimulante, que carece completamente de registros sanitarios oficiales.

El organismo detectó que los supuestos registros RI 20/32515313/0 y RNE 500085 son inexistentes, por lo que el producto fue clasificado también como apócrifo y falsamente rotulado. La prohibición incluye la venta en línea y se extiende a cualquier otro producto que utilice estos mismos números de registro falsos.

La ANMAT recordó que estos productos, al no registrar origen ni condiciones higiénico-sanitarias garantizadas, representan un riesgo para la salud pública. Además, ha notificado a las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y municipales la prohibición para evitar su circulación en todo el país.

Esta medida reitera la importancia de adquirir alimentos y suplementos con registro oficial activo y controla la comercialización de productos que podrían poner en peligro la seguridad de los consumidores argentinos.