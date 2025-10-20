La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, incluyendo plataformas de venta online, de dos marcas de aceites de oliva.

QUÉ ES LA ANMAT Y CUÁLES SON SUS FUNCIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, con jurisdicción en todo el territorio nacional. Fue creado en 1992 con el objetivo de controlar, fiscalizar y garantizar la calidad, seguridad e inocuidad de medicamentos, alimentos, productos médicos, cosméticos y otros insumos vinculados a la salud humana.

Entre sus principales funciones se encuentran la autorización, el registro, la vigilancia y la fiscalización de los productos que se consumen o utilizan en medicina, alimentación y cosmética, así como el control de los procesos y tecnologías involucrados en su producción y comercialización.

La ANMAT trabaja para proteger la salud pública, asegurando que los productos cumplan con las normativas vigentes y sean seguros para el consumo o uso humano.

ANMAT PROHIBIÓ DOS MARCAS DE ACEITE DE OLIVA EN TODO EL PAÍS

Se trata de los productos “Olivos Andinos” y “Olea Nativa”, que exhibían en sus etiquetas números de registro inexistentes, según la investigación del Instituto Nacional de Alimentos (INAL).

La medida se formalizó después de que investigaciones provinciales confirmaran que los números de Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) y Registro Nacional de Establecimiento (RNE) que figuran en los envases no corresponden a registros autorizados, lo que convierte a estos productos en ilegítimos según la ley N° 18.284, el decreto N° 2126/71 y el Código Alimentario Argentino.

El caso se inició a partir de una denuncia presentada ante el Instituto de Control y Bromatología (ICAB) de Entre Ríos, que alertó sobre la posible falsedad del aceite “Olivos Andinos”. Las consultas a registros oficiales revelaron que tanto el RNPA 1.200.884 como el RNE 12.000.375 consignados en sus etiquetas no existen. A partir de allí, se amplió la investigación al aceite “Olea Nativa”, cuyo RNE 13.451.702 y RNPA 13.050.452 también resultaron apócrifos.

Estos hallazgos indican que no se puede garantizar el origen, la calidad ni las condiciones de elaboración de estos aceites, lo que representa un riesgo para la salud pública al no cumplir con normativas sanitarias. Por esa razón, la ANMAT dispuso la prohibición total de estos productos en todas sus presentaciones, lotes y fechas de vencimiento, ordenando además informar la medida a las autoridades sanitarias provinciales, al INAL y su publicación en el Boletín Oficial.

Además, quedó prohibida igualmente la comercialización en plataformas de venta online que ofrezcan productos con los números de RNE y RNPA mencionados para ambas marcas, reforzando el control para evitar su circulación en el mercado.

La ANMAT recordó que la comercialización de productos con registros falsos constituye una infracción grave que afecta la seguridad alimentaria de los consumidores y llamó a la población a denunciar cualquier irregularidad o venta de productos no certificados.