La provincia de Chubut se prepara para celebrar sus 70 años con una jornada llena de propuestas culturales, musicales y gastronómicas en el Predio Ferial de Trelew. El festejo tendrá lugar este sábado 28 de junio a partir de las 17, en Josiah Williams 649.

Durante la jornada, vecinos y visitantes podrán recorrer una feria de artesanos, productores locales y stands institucionales que exhibirán el potencial productivo, turístico y cultural de cada rincón de la provincia. Tendrán una presencia destacada las marcas provinciales “Artesanías del Chubut” y “Origen Chubut”, expresiones del trabajo con identidad y del desarrollo local de calidad.

Además, habrá un dispositivo especial con actividades infantiles impulsado por la Subsecretaría de Cultura, el Ministerio de Educación, Chubut Deportes y la Secretaría de Ciencia y Tecnología, para garantizar una tarde llena de contenidos para toda la familia.

La programación artística comenzará a las 17.30 con el grupo teatral Rosa Mosqueta, de Lago Puelo, que presentará su espectáculo musical infantil La Perrera. Luego será el turno del Estudio Musa, de Trelew, que desplegará sobre el escenario una serie de puestas coreográficas, dando paso al espectáculo de La Gonza Band, también de Trelew, con un repertorio bailable pensado para toda la familia.

Uno de los momentos más significativos será la presentación conjunta de la Orquesta del Barrio INTA, de Trelew; y el Coro Huanguelén, de Rawson. Ambas formaciones interpretarán un repertorio compartido y cerrarán su participación con una versión del Himno de la Provincia del Chubut, con la participación especial de los artistas invitados Laureano Ulloa, Diana Evans y Juanjo del Prado.

