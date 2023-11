Este jueves, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) confirmó que hay problemas en el sector de la construcción, relacionados a despidos, tras las palabras de Javier Milei. Cabe recordar que el líder libertario que ganó la presidencia el pasado 19 de noviembre, remarcó que las obras públicas licitadas pasarán al sector privado.

“Ya hay telegramas de despidos en las empresas por los dichos de Milei. Las empresas emiten facturas con 60 días de antelación normalmente y están diciendo que no van a ejecutar más si no se les paga”, señaló Weiss.

Además, reveló en Radio 10, que si se confirman las intenciones del presidente electo, habrá un “crack muy importante” sobre la economía al paralizar “3.500 obras que están en ejecución en todo el país con fondos nacionales”. Además, tiene un estimado de “300.000 personas que pasarían a la calle”.

“Muchas empresas van a estar muy complicadas y al borde del concurso de acreedores”, agregó y resaltó que “si la obra pública desaparece, afectará también a las fábricas de insumos”. “Sin dudas no es un buen comienzo desde nuestro punto de vista. La construcción es un sector económico muy importante, es uno de los más importantes de cualquier país. Queremos tener un diálogo fluido con las autoridades y esperamos poder tener un diálogo más fecundo”, explicó el presidente de CAMARCO.

Por otra parte, Weiss sostuvo que mantuvo una “charla informal” con Guillermo Ferraro, quien será Ministro de Infraestructura en el gobierno de La Libertad Avanza. “Ferraro en KMPG, trabajó como consultor para empresas privadas y para la Camarco. Lo conocemos muchísimo en el sector. Tuvimos una conversación informal para comentarles la situación. Él no nos transmitió ningún mensaje concreto del futuro para ver si todo esto que se está diciendo públicamente va a ser así”, indicó.

“No son muchas las obras públicas que tengan rentabilidad para que el privado se interese”, por lo que espera “un futuro complicado”, precisó.

Por otra parte, aclaró que no habló con Milei sobre el tema. “Lo que él transmite en su mensaje es que, si los municipios y las provincias no tienen dinero, van a tener que conseguir un privado que se interese en hacer la obra. Eso en el mundo no supera el 7% a 10% de la inversión total porque no hay negocio para el sector privado”.

MILEI Y LA OBRA PÚBLICA

El presidente electo de Argentina mantuvo entrevistas con la prensa, donde confirmó lo que sucederá con la obra pública. “El Estado tiene que honrar sus compromisos, eso quiere decir que va a pagar la deuda, con ajuste sobre las partidas del Estado, por ejemplo, en obra pública”, expresó a Telefe.

En esta línea, insistió en que “van a tener que ser hechas por iniciativas privadas” y que aquellas obras públicas que ya fueron iniciadas, volverán a ser licitadas, con el objetivo de que “las haga el sector privado”. Sin embargo, remarcó que si no hay interesados, “se paralizarán pues significa que no tenían sentido económico”.