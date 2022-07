El intendente de Alto Río Senguer, Miguel López, informó hoy que se reunió con sus pares de otras localidades que son abastecidas por los tres generadores que funcionan en Río Mayo, para pedir a Servicios Públicos que garantice el abastecimiento de energía. “Tenemos entre 6 y 7 cortes por día, además de que nos han bajado el alumbrado público y la mitad del pueblo queda a oscuras. No hay que ser un máster en electricidad para darse cuenta de que a los motores no les da la capacidad”, reclamó.

Según reseñó López en diálogo con LU4, del encuentro en el que participaron también los intendentes de Río Mayo y Aldea Beleiro, junto a representantes de las cooperativas, se resolvio elevar el reclamo formal ante Servicios Públicos de la provincia, debido a la insuficiente generación que abastece también a Ricardo Rojas y Lago Blanco, cuyos jefes comunales no pudieron llegar.

“Los cortes son constantes y nos bajaron el alumbrado público a nosotros y los otros pueblos vecinos –describió-. Evidentemente a los motores no les da la capacidad para funcionar al 100 por ciento, pese a que el año pasado habían sido reparados a nuevo, pero no sabemos por qué ahora hay problemas nuevamente”.

El jefe comunal describió que por lógica, en el invierno el consumo de energía es mayor, ya que la noche se extiende desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la mañana, al tiempo que aclaró que no hay un consumo masivo de estufas eléctricas, para combatir las bajas temperaturas del lugar.

“Lo que pedimos es que el gobierno le dé prioridad a este problema, no decimos que se desatiendan otras necesidades, pero creo que al gobernador no le informan lo que está pasando, porque algunos funcionarios siguen diciendo que está todo bien y no es así –expresó-. Queremos hacer el reclamo por la vía que corresponde, que es elevar un documento ante Servicios Públicos para que garantice el 100 por ciento del funcionamiento de los equipos, o que traigan otro motor”.