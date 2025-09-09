Comodoro Rivadavia y Rada Tilly tendrán este martes 9 de septiembre una jornada marcada por la inestabilidad climática. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), existe entre un 10% y un 40% de probabilidad de lluvias aisladas, especialmente durante la mañana y la tarde.

A las 6 de la mañana, el organismo informó que la temperatura en la ciudad rondaba los 5,7 °C, con cielo mayormente nublado y precipitaciones débiles en distintos sectores. Para el resto del día se espera un leve descenso en los registros térmicos respecto de jornadas anteriores, con una mínima de 4 °C y una máxima de 12 °C.

El viento también será protagonista durante la tarde y la noche, aunque con ráfagas moderadas en comparación con los temporales habituales en la región. Se prevén velocidades de hasta 50 km/h en horas de la tarde, incrementándose hacia la noche con picos de 59 km/h.

Pronóstico para el miércoles

El miércoles 10 de septiembre se perfila con condiciones más favorables en cuanto a temperatura. El SMN anticipa un ascenso significativo, con mínimas de 8 °C y máximas que alcanzarán los 18 °C. Sin embargo, la inestabilidad persistirá en las primeras horas del día, con probabilidad de lluvias aisladas durante la madrugada.

Hacia la mañana y la tarde el cielo se mantendrá mayormente nublado, aunque sin chances de nuevas precipitaciones. El viento continuará presente, con ráfagas que podrían llegar a 69 km/h en la primera parte del día y descender hasta 59 km/h hacia la noche.

De este modo, la región vivirá dos jornadas variables: primero con ambiente fresco, lluvias débiles y viento moderado, y luego con un repunte térmico pero sin dejar atrás la inestabilidad propia del inicio de septiembre en la Patagonia.

¿CUÁNDO COMIENZA LA PRIMAVERA EN ARGENTINA?

En Argentina, la primavera comienza oficialmente el 21 de septiembre, día en que se celebra también el Día de la Primavera y el Día del Estudiante en gran parte del país. Esta fecha marca el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, momento en que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración, y a partir de allí las horas de luz solar empiezan a aumentar.

La estación se extiende hasta el 21 de diciembre, cuando inicia el verano con el solsticio. Durante estos tres meses, las temperaturas comienzan a suavizarse después del invierno, la vegetación florece y el clima se vuelve más templado, aunque con algunas variaciones según la región: en la Patagonia puede seguir haciendo frío en septiembre, mientras que en el norte las temperaturas agradables se sienten antes.

En meteorología, a veces se considera que la primavera empieza el 1 de septiembre y termina el 30 de noviembre, pero esta es una clasificación técnica usada para comparar datos climáticos, diferente de la referencia astronómica.