Comodoro Rivadavia y Rada Tilly arrancaron este martes con chances de lluvia, aunque bastante moderadas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa la posibilidad de lluvias aisladas durante la mañana, con probabilidades que van del 10 al 40%. Después de eso, el cielo se mantendrá mayormente nublado, sin grandes cambios en el panorama.

La temperatura mínima prevista era de 11°C, pero a las 6 de la mañana los termómetros ya marcaban 12,5°C, superándola. La máxima llegará a los 14°C, con una particularidad: el viento estará prácticamente ausente durante toda la jornada, algo poco habitual en la región.

Para el miércoles 17 de septiembre, el escenario se vuelve un poco más inestable. Se esperan lloviznas y lluvias intermitentes durante todo el día. La mínima descenderá hasta los 6°C y la máxima apenas alcanzará los 10°C. El viento reaparecerá, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h, aunque sin superar ese registro.

¿CUÁNDO COMIENZA LA PRIMAVERA EN ARGENTINA?

En Argentina, la primavera comienza oficialmente el 21 de septiembre, día en que se celebra también el Día de la Primavera y el Día del Estudiante en gran parte del país. Esta fecha marca el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, momento en que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración, y a partir de allí las horas de luz solar empiezan a aumentar.

La estación se extiende hasta el 21 de diciembre, cuando inicia el verano con el solsticio. Durante estos tres meses, las temperaturas comienzan a suavizarse después del invierno, la vegetación florece y el clima se vuelve más templado, aunque con algunas variaciones según la región: en la Patagonia puede seguir haciendo frío en septiembre, mientras que en el norte las temperaturas agradables se sienten antes.

En meteorología, a veces se considera que la primavera empieza el 1 de septiembre y termina el 30 de noviembre, pero esta es una clasificación técnica usada para comparar datos climáticos, diferente de la referencia astronómica.