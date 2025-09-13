Privatización de rutas: más de 9 mil kilómetros serán concesionados a empresas privadas

El Gobierno nacional informó que el 8 de octubre se llevará a cabo la apertura de sobres para conocer las ofertas de concesión correspondientes a la Etapa 1 de la Red Federal de Concesiones, que abarca 741 kilómetros. Esta etapa incluye los Tramos Oriental y Conexión, integrados por las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien precisó que para los 8.384 kilómetros restantes, correspondientes a las Etapas 2 y 3, se conocerán en los próximos días los pliegos finales para la licitación nacional e internacional a través de la plataforma http://Contrat.ar.

Según Caputo, la iniciativa permitirá que el sector privado invierta en obras, administre y mejore la eficiencia de las rutas. La medida se formalizó mediante la Resolución 57 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial.

Detalle de las rutas incluidas en la Etapa 1:

Ruta Nacional 12: Conecta Buenos Aires con Misiones, cruzando Entre Ríos de sur a norte, pasando por Gualeguay, Nogoyá y Paraná. Es una vía clave en el corredor bioceánico.

Ruta Nacional 14: Paralela a la RN12, se extiende hacia el este y es la principal vía hacia Brasil y Uruguay desde Buenos Aires, pasando por Gualeguaychú, Concordia y Federación.

Ruta Nacional 135: Une Colón (Entre Ríos) con el puente internacional Artigas, que conecta con Paysandú, Uruguay, siendo una vía directa al país vecino.

Ruta Nacional A015: Conecta la RN14 con el complejo hidroeléctrico de Salto Grande y el puente internacional hacia Salto, Uruguay, siendo relevante para el intercambio energético y turístico.

Ruta Nacional 117: Va desde Paso de los Libres (Corrientes) hasta el puente internacional Agustín P. Justo – Getúlio Vargas, que une con Uruguaiana, Brasil, y se vincula funcionalmente con el corredor del litoral.

Ruta Nacional 174: Conecta Rosario (Santa Fe) con Victoria (Entre Ríos), siendo clave para el tránsito este-oeste entre el litoral y la zona núcleo.

La concesión busca que el sector privado se encargue de la inversión, mantenimiento y administración de las rutas, con el objetivo de mejorar la seguridad y la infraestructura vial. Las licitaciones posteriores de las etapas 2 y 3 ampliarán la red concesionada a más de 9 mil kilómetros de rutas nacionales, abarcando diversas provincias del país.

La medida ha generado interés en empresas nacionales e internacionales, y se espera que el proceso de licitación y concesión avance durante los próximos meses con el objetivo de optimizar el transporte y la conectividad entre las provincias.