Primera promoción 2025: 178 policías y 47 penitenciarios egresan en Neuquén

Con un acto realizado en el Espacio DUAM, la Policía del Neuquén celebró la finalización del proceso formativo de la primera promoción 2025. En total, 225 aspirantes se graduaron: 178 en el Cuerpo de Seguridad y 47 en el Cuerpo Penitenciario, con una distribución de género de 119 hombres y 106 mujeres, lo que refleja un avance hacia una fuerza más equilibrada e inclusiva.

La información fue difundida en una nota de AM740, que destacó que muchos de los nuevos agentes provienen no solo de distintas localidades neuquinas —como Neuquén capital, Zapala, Quili Malal, Cutral Co y Aluminé—, sino también de provincias como Río Negro, Jujuy, Salta y Chubut. Esta diversidad, remarcaron, aporta distintas experiencias y enriquece el trabajo policial.

El acto contó con la presencia del ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y el jefe de la Policía, Tomás Díaz Pérez. Desde diciembre de 2024 hasta la fecha, la provincia incorporó 930 nuevos efectivos, duplicando el promedio histórico anual de ingresos a la fuerza. Ousset señaló que este logro es parte de una estrategia integral que prioriza la prevención, la presencia territorial y la mejora de las condiciones laborales de la fuerza.

Entre las medidas para fortalecer la seguridad, mencionó la instalación de más de 3.000 cámaras de videoseguridad, inversiones en infraestructura y equipamiento, y la sanción de una nueva ley policial. “Estamos brindando las herramientas para que la Policía trabaje como corresponde”, subrayó.

Por su parte, Nicolini resaltó que el uniforme “es un símbolo de responsabilidad, servicio y entrega al bien común”. Valoró la formación académica, física y ética recibida por los egresados, y afirmó que la fuerza “se encuentra en un proceso de transformación” para dar respuestas “inteligentes, integrales y humanas” frente a los desafíos actuales.

El Cuerpo de Seguridad recibió una actualización integral en Legislación Policial y prácticas supervisadas para consolidar competencias. En tanto, el Cuerpo Penitenciario cursó 17 materias, desarrolló campañas solidarias y jornadas de vacunación, y continuará con un proceso de inducción laboral en unidades de detención.

Durante la etapa formativa, los aspirantes participaron en actividades comunitarias como la Campaña de Donación de Sangre, un festival solidario y operativos de salud junto a la Cooperativa CALF. Estas experiencias, señalaron, fortalecieron valores como la solidaridad y el trabajo en equipo.

A partir de ahora, los nuevos agentes continuarán con prácticas en terreno para aplicar lo aprendido y desarrollar habilidades que potencien su desempeño.