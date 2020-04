COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - A través de las redes sociales, el primer paciente contagiado de coronavirus hizo su descargo: "me enfermé de coronavirus, una enfermedad desconocida tanto para científicos como para médicos". Y agrega: "no contagié, pero parte de la sociedad me condenó".

El hombre de 62 años contrajo COVID.19 tras un viaje que realizó junto a su esposa y primos a Buzios, en Brasil, Según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud de la provincia, cumplió con la cuarentena, pero presentó síntomas sobre el día 14 y en las jornadas siguientes.

Anoche, el Sanatario La Española confirmó a través de un comunicado oficial que tanto el paciente como su esposa fueron dados de alta y trasladados a su casa, bajo las estrictas normas de control del caso. Al mismo tiempo, anticiparon que el seguimiento se realizará a través de los profesionales de la institución.

Sin embargo, el ataque a la familia a través de redes sociales -que motivó además una investigación judicial- obligó a las autoridades del Ministerio de Seguridad de Chubut a poner seguridad policial en la vivienda del primer contagiado.

"Tuvimos que poner una consigna policial", dijo Massoni. Agregó que "la seguridad de las personas contagiadas será una prioridad" desde el Gobierno.