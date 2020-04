RAWSON (ADNSUR) – El ministro de Salud, Fabián Puratich, participó este lunes al mediodía de una conferencia de prensa desde Rawson, allí se refirió al plan de flexibilización de la cuarentena que comenzó a regir hoy en la provincia, en donde se habilitó la apertura de servicios, pero con restricciones.

Sólo están habilitados los comercios de cobranzas como cooperativas, Rapipagos, Pago Fácil, Canal de TV, Bancos, Tarjetas de Crédito; obras de construcción, empresas de más de 7 operarios dados de alta; y el sector gastronómico, que operarán hasta las 22:30 horas solo con delivery. A esto se le sumó la reapertura de bancos, aunque con turnos previos.

“Estoy preocupado; lo que venimos diciendo que esto es una administración de la cuarentena. No cambió nada, el decreto es el mismo, solo se agregaron tres actividades y no encuentro justificación al movimiento que hay en las calles”, indicó Puratich.

Asimismo, solicitó a la población que no salga de sus casas si no es necesario. “Llamo a la solidaridad, empatía y responsabilidad individual, porque independientemente del trabajo que pueda hacer el gobierno, esto es parte de la responsabilidad personal”, dijo y advirtió: “Nada ha cambiado; la cuarentena se tiene que seguir cumpliendo, la circulación tiene que ser igual de restringida. No hay que relajarse, hay que pedir a las personas que se queden en su casa y no circulen, esto es lo único que nos está cuidando hasta ahora”.