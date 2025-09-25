Primavera con viento: máxima de 22 °C y ráfagas intensas este jueves en Comodoro
El SMN emitió alerta amarilla por vientos para la ciudad petrolera.
Las temperaturas más primaverales dirán presente este jueves 25 de septiembre en la región, con un amanecer templado y un marcado ascenso térmico hacia la tarde. A las 6 de la mañana, el termómetro marcó 14,2 °C, muy por encima de la mínima prevista de 9 °C. Para la tarde, se espera que la máxima trepe hasta los 22 °C, en una jornada que tendrá al cielo parcialmente nublado.
Sin embargo, el clima no será del todo calmo: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes, que afectará a lo largo de todo el día.
Durante la mañana se prevén ráfagas intensas, que podrían alcanzar los 87 km/h, lo que obligará a extremar precauciones, especialmente en la circulación por rutas abiertas y en actividades al aire libre.
Con el correr de las horas, la intensidad del viento irá disminuyendo gradualmente, aunque seguirá presente: por la tarde se esperan ráfagas de hasta 69 km/h, y hacia la noche descenderán a alrededor de 59 km/h.
En resumen, el jueves combinará condiciones agradables de temperatura con la presencia de viento fuerte, un mix típico de la transición hacia la primavera en la Patagonia.
⚠️ ALERTA DE VIENTO
El SMN prevé fuertes vientos para la jornada de este jueves 25 de septiembre durante las horas de la mañana.
“El área será afectada por fuertes vientos del sector norte, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Las mayores intensidades se esperan en las zonas costeras”, indica el organismo.
Los departamentos afectados por la cobertura: Biedma, Este de Tehuelches, Este de Mártires, Gaiman, Rawson, Meseta de Florentino Ameghino, Costa de Florentino Ameghino y Costa de Escalante.
Una primavera con contrastes en Chubut
El inicio de la primavera en Chubut llega con climas bien diferenciados: Comodoro y Trelew tendrán días templados a cálidos, con el viento como principal factor a vigilar; Puerto Madryn alternará calor con chances de lluvia; mientras que en Esquel el frío volverá con nevadas hacia el fin de semana.
La diversidad geográfica de la provincia vuelve a hacerse notar, recordando que en Chubut la primavera puede ser tanto sinónimo de sol y calor como de frío y nieve, dependiendo del lugar en el que uno se encuentre.