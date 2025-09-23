Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco). Periodista especializado en temas de Energía (Petróleo) y otros vinculados a la economía regional para ADNSUR. Cubre temas vinculados al ámbito judicial, político e información general. Conductor del programa 'Actualidad 2.0', por radio Del Mar.

El proyecto de Presupuesto Nacional 2026 contempla para Chubut inversiones en obras públicas por un total de $37.846 millones. La mayor parte de ese monto es para la presa del lago Fontana y mantenimiento vial, además de la asignación de fondos para la exploración de uranio en la provincia.

Sin embargo, no hay partidas destinadas a la construcción de la autovía de la Ruta Nacional N°3 entre Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, una obra largamente reclamada en la región y que había sido mencionada en versiones previas como posible destino de fondos para Santa Cruz.

Del total de la inversión destinada a esta provincia por el gobierno de Javier Milei, $33.046 millones provendrán de financiamiento interno (Tesoro Nacional y transferencias internas), mientras que $4.800 millones serán aportados por crédito externo.

En comparación, el monto asignado a esta provincia representa alrededor del 1,15% del total de fondos asignados a gastos de capital (obras) en todo el país. Es decir que en el reparto, incluso, la provincia queda por debajo de su índice de coparticipación de impuestos, que es del 1,5%.

CUÁLES SON LAS OBRAS QUE PREVÉ FINANCIAR EL PRESUPUESTO NACIONAL

Entre los proyectos de mayor magnitud, a realizar con los $37.846 millones, se mencionan en las planillas correspondientes:

Construcción de la Presa Nacimiento Río Senguer: $22.700 millones (Tesoro Nacional).

$22.700 millones (Tesoro Nacional). Acueducto Sarmiento – Comodoro Rivadavia desde el Lago Musters: $2.000 millones (Tesoro Nacional). Aunque la mención en el proyecto no lo aclara, se deduce que por el monto asignado se trata del proyecto de repotenciación, ya que la construcción de un tramo nuevo de la cañería está prevista por el gobierno provincial, a través de un crédito internacional del orden de los 150 millones de dólares, que aún no salió a buscar.

$2.000 millones (Tesoro Nacional). Aunque la mención en el proyecto no lo aclara, se deduce que por el monto asignado se trata del proyecto de repotenciación, ya que la construcción de un tramo nuevo de la cañería está prevista por el gobierno provincial, a través de un crédito internacional del orden de los 150 millones de dólares, que aún no salió a buscar. Ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales en Rada Tilly: $4.800 millones (financiamiento externo BID).

$4.800 millones (financiamiento externo BID). Mantenimiento vial y atención de emergencias en rutas nacionales: $2.160 millones (Tesoro Nacional).

$2.160 millones (Tesoro Nacional). Mantenimiento rutinario en rutas nacionales 3, 25, 40, 259, 260 y 261: $6.061 millones (transferencias internas).

A esto se suman programas de apoyo para infraestructura municipal por $1.699 millones bajo financiamiento multilateral (CAF).

LA NOVEDAD: FONDOS PARA EXPLOTAR URANIO EN CHUBUT

El Presupuesto 2026 incorpora una partida específica de $125 millones para la “Exploración Integral y Evaluación de Recursos Uraníferos en la Cuenca Cañadón Asfalto (Chubut) y el Macizo del Deseado (Santa Cruz)”, a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

El dato adquiere relevancia porque, aunque se trata de un proyecto en fase de estudios y no de explotación, se vincula al interés ya expresado por el gobierno provincial en el aprovechamiento de este recurso, para lo que ha perdido a CONEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) que devuelva las áreas que tiene bajo concesión y que no han tenido actividad en los últimos años.

Hay que recordar que también el presidente de YPF, Horacio Marín, ha manifestado interés en este recurso estratégico.

SIN FONDOS PARA LA AUTOVÍA DE LA RUTA 3

En contraste, el texto oficial no asigna recursos para la construcción de la Autovía de la Ruta Nacional N°3 en el tramo Comodoro Rivadavia–Caleta Olivia, ni en Chubut ni en Santa Cruz.

Los únicos proyectos vinculados a esa ruta en ambas provincias se limitan a mantenimiento rutinario, conservación y obras puntuales, pero no hay ninguna mención específica a este proyecto, que fue iniciado en el año 2008 y que tiene apenas un 25% de avance.

De este modo, el reclamo por la autovía más crítica de la Patagonia, que conecta los polos petroleros de ambas provincias, continuará sin respuesta presupuestaria para el próximo año, a pesar de trascendidos que habían anticipado posibles asignaciones para Santa Cruz.

GASTO TOTAL NACIONAL EN CHUBUT

Más allá de las obras, el Presupuesto proyecta para Chubut un gasto total (corriente y de capital) de $1.686.227 millones -ó 1,7 billones de pesos-, compuesto principalmente por transferencias corrientes ($1.4 billones), en especial prestaciones previsionales, moratorias y la Asignación Universal por Hijo. Los gastos en personal ascienden a $222.254 millones, mientras que los gastos de capital representan $36.104 millones.

Por otro lado, en materia de coparticipación federal de impuestos y otros recursos provenientes de la recaudación nacional, como el impuesto a los combustibles, la proyección de recursos para Chubut es de 1,1 billones de pesos.