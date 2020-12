(ADNSUR) – Un grupo de prestadores turísticos pidieron la renuncia del ministro de Salud, Fabián Puratich, tras conocer la decisión del gobierno de no permitir el ingreso de turistas a la zona por al menos 14 días más para evitar que el coronavirus llegue a las localidades andinas. Y desde diferentes asociaciones enviaron notas al gobernador Mariano Arcioni, ministros, diputados, intendentes, concejales y legisladores nacionales solicitando un “solo grito pacífico de auxilio”. Y pidieron que “si no pudo y no puede ser responsable, que renuncie”.

Advirtieron que el funcionario “no nos deja transitar por nuestra querida provincia. La excusa es cuidar la salud de todos los chubutenses y es una gran mentira más de un funcionario”. Mientras señalaron que “después de 9 meses el Ministerio no ha invertido, en los Hospitales y salas de barrio, un solo peso para preparar alguna infraestructura para atender enfermos del Covid-19”.

Ante esta situación, Puratich manifestó que no entienden que “más allá de todo tenemos 397 muertos en la provincia, aunque a ellos no les interese. Cada uno de los fallecidos es una puñalada en mi cuerpo”, dijo.

Y confirmó que desde la tarde del martes y toda la noche le estuvieron mandando mensajes “amenazándome, insultándome”. Afirmó que desde lo personal es muy duro “porque todo lo que hemos hecho fue para tratar de llevar adelante la situación. Los prestadores turísticos de la cordillera me insultaron, me menospreciaron, me trataron hasta de genocida”.

En este contexto, el ministro aseguró que hace pocos días lo llamaban desde Esquel para quejarse porque había pocos controles en la portada y ahora piden que la gente vaya. “Hay gente que se mira su propio ombligo y no ve lo que está pasando con la pandemia. La gran falacia que dicen es que por el turismo no llegó el COVID y eso no es así, el primer caso de la provincia fue por el turismo”, señaló a Radio Chubut.