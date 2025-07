Presos en comisarías: ¿Cómo viven las personas detenidas en Comodoro?

El incendio intencional ocurrido este lunes en una celda de la Seccional Segunda de Policía de Comodoro Rivadavia, que dejó a dos internos internados en estado grave, reavivó una pregunta recurrente: ¿Cómo viven las personas privadas de la libertad en la ciudad?



Hablamos con Lucia Pettinari, titular de la Defensa Pública, quien ofreció un diagnóstico detallado sobre la situación carcelaria local: desde la cantidad de personas presas en comisarias, y las falencias edilicias, hasta las marcadas diferencias entre quienes están alojados en la Alcaidía Policial y quienes permanecen alguna seccional de la ciudad.



“Hoy tenemos unas 202 personas privadas de libertad en Comodoro Rivadavia, aproximadamente 160 están alojadas en la Alcaidía Policial, y el resto está distribuido en distintas comisarías de la ciudad”, explicó Pettinari.

Las comisarías, espacios no pensados para detención prolongada

Uno de los principales puntos que destaca la Defensa Pública es que las comisarías no están diseñadas para albergar personas durante períodos extensos. “Allí hay personas con prisión preventiva, y también personas con condena firme, algo que no debería ocurrir. Esos espacios no son adecuados ni por su estructura ni por la función que cumple el personal policial”, detalló.

“Las comisarías hacen prevención, patrullan, intervienen en operativos, toman denuncias. Y además tienen que custodiar personas detenidas. Es una tarea compleja, para la que muchas veces no tienen ni recursos ni personal especializado en tratar con la población carcelaria"

Pettinari reconoció que, más allá de lo ocurrido en la Seccional Segunda, todas las comisarías están funcionando al límite de su capacidad. Y en algunos casos, con espacios directamente inhabilitados: “La Seccional Quinta está fuera de funcionamiento por un incendio anterior. Y la Seccional Sexta, que alojaba mujeres, también está cerrada. Hoy no hay lugar de detención para mujeres en la ciudad; deben ser trasladadas a Rada Tilly”.

Diferencias notorias entre la Alcaidía y las comisarías

La Alcaidía Policial sigue siendo el principal centro de detención en la ciudad, y según Pettinari, es el único que ofrece acceso a salud, educación, talleres, recreación y asistencia social. No ocurre lo mismo en el resto de las dependencias.

“En algunas comisarías hemos logrado llevar clases presenciales gracias al Ministerio de Educación, pero en otras no hay espacio físico o el personal policial no da abasto”, comentó.



“Esto genera una desigualdad clara entre personas que, muchas veces, están en la misma situación judicial pero no tienen acceso a los mismos derechos básicos”.

En cuanto a la infraestructura, la situación varía según cada dependencia. La Seccional Séptima, por ejemplo, “funciona casi como una mini alcaidía, con celdas chicas pero con baño propio”. En otras, como la Cuarta, “las celdas son más reducidas, sin baño interno, aunque con calefacción”.

“Nunca estamos 100% bien. Siempre hay algún problema: humedad, falta de calefacción, cortes de agua o luz, baños tapados. A veces hay ratas, a veces falta ventilación. Cada lugar tiene su particularidad, pero todos enfrentan alguna dificultad”, detalló Pettinari.

Desde la Defensa Pública realizan relevamientos periódicos en conjunto con otros funcionarios y abogados para registrar estas condiciones. “Con esa información interponemos hábeas corpus o hacemos presentaciones judiciales. También actuamos en la diaria, cuando los detenidos nos llaman por falta de comida, higiene o agua”, explicó.

¿La solución es construir más cárceles?

Consultada sobre posibles caminos para mejorar la situación, Pettinari fue prudente: “No estoy convencida de que construir más cárceles sea la única solución. Lo que sí hay que hacer es descomprimir las comisarías. Allí no deberían estar personas detenidas”.



A su vez, subrayó que una política de mantenimiento preventivo podría evitar muchos de los conflictos actuales:

“Hay instalaciones viejas, sí, pero si se hicieran inspecciones mensuales o bimestrales, se podrían prevenir muchos problemas. Hay que tener previsibilidad. Saber que viene el invierno y revisar si funciona la calefacción. Eso evitaría que se llegue a situaciones extremas”.

Un llamado a mirar con atención

Lo sucedido en la Seccional Segunda pone de relieve que la discusión sobre las condiciones de detención no puede postergarse más.

“El Estado debe garantizar condiciones dignas incluso en contexto de encierro. Las personas privadas de libertad no pierden sus derechos por estar detenidas. Y hoy, lamentablemente, en muchos casos eso no se está cumpliendo en Comodoro”, concluyó