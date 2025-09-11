Presentaron en Puerto Madryn los primeros colectivos inclusivos de Chubut

El transporte urbano en Chubut incorporará diez colectivos 0 kilómetro adaptados para personas con discapacidad. La presentación de las primeras cinco unidades se concretó este jueves en la ciudad de Puerto Madryn, en un acto desarrollado en las instalaciones de la empresa Ceferino del Sur.

El anuncio se dio en el marco de un plan de modernización de la flota urbana que busca garantizar accesibilidad e inclusión en el transporte público. Los nuevos colectivos cuentan con rampas de acceso para personas con movilidad reducida y están destinados a fortalecer la prestación del servicio en diferentes ciudades de la provincia.

El Gobierno del Chubut destacó que la adquisición fue posible gracias al trabajo conjunto entre la administración provincial, los municipios y las empresas prestatarias. La política de acompañamiento se sostiene a través de subsidios provinciales que buscan garantizar la continuidad del servicio y mejorar las condiciones del transporte de pasajeros.

El acto de presentación contó con la participación del intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, el viceintendente Martín Ebene, la subsecretaria de Autotransporte Terrestre de la provincia, Jennifer Contardi, y directivos de la empresa Ceferino del Sur. Allí se exhibieron las unidades que comenzarán a incorporarse en los próximos días al sistema urbano.

La subsecretaria Contardi señaló que la llegada de estas unidades se enmarca en los lineamientos de la Ley Provincial de Discapacidad I Nº 296, recientemente modificada para ampliar beneficios y garantizar el acceso gratuito de las personas con discapacidad al transporte público. En este sentido, subrayó que cada renovación del servicio debe estar acompañada por una ampliación de derechos que alcance a todos los usuarios.

La normativa provincial establece la obligación de garantizar accesibilidad en las unidades y promueve la incorporación de colectivos adaptados como parte de la modernización del sistema. Con estas diez nuevas unidades, la provincia cumple con los parámetros legales vigentes y avanza en la adecuación de la flota a estándares inclusivos.

El gobernador Ignacio Torres destacó en reiteradas ocasiones que la política de subsidios al transporte es una herramienta clave para sostener el servicio y acompañar a las empresas en un contexto económico complejo. Según fuentes oficiales, la incorporación de estas unidades se suma a otras medidas de apoyo a los municipios y prestatarias, que incluyen asistencia financiera y coordinación logística.

Las autoridades municipales remarcaron que la llegada de colectivos adaptados representa un avance concreto en la calidad del servicio urbano. En Puerto Madryn, donde se realizó la primera presentación, las unidades comenzarán a circular en los próximos días en recorridos definidos junto con la empresa Ceferino del Sur. Se espera que las restantes unidades se incorporen progresivamente en otras localidades de la provincia.

Con información de una gacetilla de prensa del Gobierno del Chubut.