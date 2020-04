RAWSON (ADNSUR) – Tal como anticipó ADNSUR, desde una conferencia de Casa de Gobierno, se hizo la presentación del Plan de Atenuación Gradual de Restricciones Laborales en Chubut. Se trata de un plan de medidas de flexibilización de las restricciones de la cuarentena para trabajar y circular. “Es una plataforma digital a aplicar para ir flexibilizando, e ir saliendo de la cuarentena de poco. Lo hemos informado al Gobierno Nacional”, dijo el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni.

Asimismo, aclaró que "tenemos que tener en cuenta que vamos a seguir siendo estrictos. No hay que relajarse; no hay que pensar que le hemos ganado al virus, estamos en una etapa de prevención, todavía no tenemos el pico máximo del virus. Esta flexibilización es para algunos sectores y con un control muy estricto”, dijo.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Federico Massoni, destacó que "estamos todos en cuarentena obligatoria; todos deberían estar en sus casas. Para que el impacto económico sea menor tenemos que imponer un orden”, dijo.

Detalló que se realizará desde el lunes 13 de abril una reapertura paulatina para algunas actividades económicas, y los permisos de funcionará se harán a través de una plataforma para solicitar bienes y servicios. “Los negocios comerciales van a poder funcionar cuando se autoricen, pero solo a puertas cerradas, y con el contacto a través de delivery. Otros comercios como restaurantes, se les amplía el horario de atención hasta las 22.30 a través del delivery registrado”, explicó Massoni.

Además, indicó que se podrán desarrollar actividades a través de una autorización automática con días y horarios habilitados: “En caso de requerir transportar el bien al consumidor, se activarán delivery para que lo hagan a través de esta plataforma”, dijo.

OBRA PÚBLICA

El ministro también puntualizó que se reactivará la obra pública y privada, con no más de 7 operarios trabajando, cumpliendo requisitos establecidos de salud por el traslado. Se hará en horario acotado y corrido.

SERVICIOS DE COBRANZAS

Otro sector que se habilitará será cobranzas en los municipios, cooperativas eléctricas, rapipagos, pago fácil: “Siempre teniendo en cuenta la capacidad de atención de clientes. Se trabajará con terminación de DNI, previa autorización”, dijo.

Por último, afirmó que ya se realizan las cargas de autorizaciones en la plataforma y comenzará a funcionar desde el lunes 13 de abril “se van a poder ir cargando para que estén dentro del sistema, y hacer las compras, se ejerzan oficios y poder seguir de forma ordenada y segura, combatiendo la pandemia”, puntualizó.