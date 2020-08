COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Las autoridades sanitarias confirmaron que este fin de semana se registró un aumento de casos positivos de coronavirus en Comodoro Rivadavia sin nexo epidemiológico, un total de 20%. La titular del Área Programática Sur, Myriám Monasterolo, confirmó que ante esta situación, la ciudad ingresó en otra etapa de “transmisión comunitaria sostenida”.

La profesional explicó que se trata del ingreso a una nueva fase: “Tenemos 20% de casos sin nexo, si bien puede haber preponderancia en conglomerados, los conglomerados están dispersos en la ciudad y se sostiene en el tiempo. A lo largo de todos los días tenemos casos sin nexo”, aclaró. “De golpe tenemos esta cantidad de casos acumulados con alto porcentaje sin nexo claro”, agregó.

Asimismo, se refirió en La Posta Radio a los casos registrados tras los festejos del día del amigo, que se realizaron en la ciudad pese a las prohibiciones. “Después del día del amigo tuvimos muchos casos que han tenido que ver con los encuentros, también niños, abuelos y papás que pueden tener que ver con las reuniones por el día del abuelo”, lamentó.

Al respecto, la funcionaria indicó que “nos preocupa bastante cómo va a ser el comportamiento de la familia en el Día del Niño. Estamos acostumbrados a agasajar a los niños encontrándonos, que se junten los primos; pero queremos pedir responsabilidad especial a los adultos para cuidar a los niños”, dijo.

Por último, Monasterolo afirmó que de las entrevistas realizadas a los casos positivos de Covid-19, se desprende que no cesan las reuniones familiares a pesar de que están prohibidas por decreto. “Es difícil internalizarlo, más allá que haya leyes no hay compromiso y responsabilidad individual, que además es social porque si me cuido yo, cuido al resto. No podemos poner policía o guardia al lado de cada persona o familia, somos seres pensantes”, puntualizó.