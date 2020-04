COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR)- Ante la preocupación por los protocolos y cuidados que se tienen en los hogares para ancianos, luego de que decenas de abuelos fueran infectados de coronavirus en Buenos Aires, el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich aseveró- a ADNSUR- que "todos los geriátricos que están registrados y con las habilitaciones correspondientes, están en muy buenas condiciones".

Respecto de la situación que se vive en Comodoro Rivadavia, las autoridades del Hogar Pablo VI, explicaron que desde “el primer día” se tomaron estrictas medidas de prevención ante el coronavirus. “Se diagramó un plan de contingencia que implica el cuidado de los adultos mayores”, señalaron, y detallaron que se “cerraron las puertas para no permitir el ingreso de ninguna persona ajena a la institución”.

Asimismo, se aseveró que todo el personal trabaja con barbijo “con lavados de manos, alcohol en gel y además, hubo una reducción del personal para tener las personas básicas para atender a los adultos mayores”.

Una de las responsables del Hogar, además se refirió al contacto de los abuelos con sus familiares, y aclaró que lo hacen telefónicamente y hasta “se implementaron videollamadas para aquellos que necesiten, tratamos que no ingrese nadie más allá que el personal para trabajar”, dijo a Canal 9.

Medidas sanitarias en los geriátricos locales

PROTOCOLOS EN CHUBUT

"Todos los geriátricos que están registrados y con las habilitaciones correspondientes están en muy buenas condiciones", afirmó a ADNSUR el ministro de Salud, Fabián Puratich. Asimismo, explicó que en el caso de la provincia, las instituciones que atienden a los adultos mayores están registradas y con las habilitaciones correspondientes: "Cumplen todas las normativas que se imparten", aseguró el ministro e indicó que "lo importante es que no haya lugares que sean ilegales porque no podemos acceder a no ser que haya una denuncia".

Reveló que en la página del Ministerio de Salud "se han ido subiendo todos los protocolos que hemos ido diseñando para cada una de la actividades o lugares que tenemos que proteger: desde atención al público hasta centros de salud y también están las condiciones en las que tienen que trabajar los geriátricos".