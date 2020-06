CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, dio positivo de COVID-19 la semana pasada y ahora, está recibiendo un tratamiento con plasma para intentar que mejore su estado de salud. Está internado en el Hospital del Llavallol.

Martín Insaurralde se encuentra internado en el Hospital Llavallol tras ser diagnosticado con coronavirus. Este miércoles los médicos confirmaron que lo están tratando con plasma para mejorar su estado de salud.

Sin embargo, uno de los infectólogos del comité de expertos, Luis Cámera, sostuvo que la situación del intendente de Lomas de Zamora “está difícil”.

“Está difícil lo de Martín. Yo ya me lo veía venir. Él se habrá puesto mal el martes y ahora tiene 48 horas, no más que eso, para responder al tratamiento. Si no lo van a tener que ingresar en terapia intensiva”, expresó el especialista en declaraciones radiales, según publicó Radio Mitre.

“Di positivo de coronavirus. Como sociedad, hoy atravesamos el momento más difícil porque nos acercamos al pico de contagios. Les pido que se cuiden y que tratemos de minimizar el riesgo entre todos y todas. Por favor, quédense en sus casas todo lo que puedan”, escribió el intendente.

COMUNICADO DEL HOSPITAL

En un comunicado, el hospital consignó que el tratamiento se enmarca en lo dispuesto por la provincia de Buenos Aires para casos de Covid-19 que presenten complicaciones respiratorias y tengan factores de riesgo preexistentes.



“Al momento de disponer el procedimiento se verificó que el paciente no tiene acceso venoso periférico, como consecuencia de la quimioterapia a la que fue sometido en 2011”, describió el parte.



Agregó que “por este motivo, los cirujanos Martín Parodi y Diego Pintos le colocaron quirúrgicamente una vía central bajo guía de ecografía” y explicaron que “la intervención salió bien e Insaurralde recibió la transfusión de plasma en el sala de recuperación de quirófano y luego fue trasladado a la habitación donde continuará en reposo y aislamiento”



Ayer, el equipo médico de Lomas de Zamora detectó en el examen diario a Insaurralde una disminución en su capacidad pulmonar y procedió a activar el protocolo.



El jefe comunal, que lleva una semana con fiebre y sintomatología asociada, es asmático y padece además una insuficiencia renal.



Según un informe del ministerio de Salud bonaerense, desde que comenzó el protocolo terapéutico se infundieron 147 pacientes, de los que 79 experimentaron una alentadora mejoría y 20 se recuperaron por completo y fueron dados de alta.

Tras el contagio de Insaurralde y luego de María Eugenia Vidal, la Unidad Médica Presidencial le recomendó a Alberto Fernández restringir en lo posible el contacto interpersonal. Además, le sugirieron que no salga de la Residencia de Olivos y utilice las videoconferencias para realizar reuniones con ministros, gobernadores y demás funcionarios.

El Presidente ya suspendió su visita a la ciudad de Rosario en el marco del Día de la Bandera.