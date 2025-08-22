Preocupación por la salud de Ekatherina: por indicación médica, suspendieron su lista de trasplante

La pequeña comodorense Ekatherina enfrenta un delicado cuadro de salud tras una complicación que obligó a suspender temporalmente su lugar en la lista de trasplante cardíaco.

Su familia hizo un llamado urgente a la solidaridad y a difundir la importancia de la donación pediátrica.

Según informaron los familiares a través de redes sociales, la niña sufrió una lesión cerebral derivada de una baja prolongada de presión y dificultades circulatorias. “ Nuestra guerrera tuvo una complicación muy grande. Es un golpe porque era el único órgano que Eka no tenía comprometido ”, explicaron.

Actualmente, Ekatherina se encuentra bajo estricta supervisión médica y enfocada en la rehabilitación. El pronóstico dependerá de la evolución de su lesión cerebral y de posibles secuelas que puedan surgir en las próximas semanas.

La situación genera particular preocupación: por indicación de los médicos, la niña no puede ser sometida a la cirugía de trasplante aunque llegara el órgano, lo que convierte estos días en un período crítico para su recuperación y evaluación de futuras intervenciones.

La familia aprovechó para solicitar colaboración de distintos modos: difusión de la donación pediátrica, contacto con especialistas o personas con experiencia en lesiones cerebrales, y apoyo económico para cubrir tratamientos, estadía y materiales de rehabilitación. Los aportes pueden realizarse mediante Mercado Pago con el alias: Todosporeka.

“ La prioridad ahora es la rehabilitación. Cada recomendación, cada apoyo económico y cada difusión cuenta para que Ekatherina tenga la mejor oportunidad de recuperación ”, enfatizaron. Los familiares insisten en mantener la esperanza y remarcan que la solidaridad es clave en momentos críticos como este.

Ekatherina es un caso que ha conmovido a la comunidad local y al país, y la familia confía en que la visibilidad del caso pueda generar más recursos y asistencia profesional para acompañar su recuperación. Mientras tanto, médicos y familiares trabajan para estabilizar su estado y preparar un eventual regreso a la lista de trasplante cuando la salud de la niña lo permita.