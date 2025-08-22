Preocupación por la salud de Ekatherina: por indicación médica, suspendieron su lista de trasplante
Su familia solicita apoyo económico, recomendaciones médicas y difusión sobre la donación pediátrica para garantizar su rehabilitación y futuro tratamiento.
La pequeña comodorense Ekatherina enfrenta un delicado cuadro de salud tras una complicación que obligó a suspender temporalmente su lugar en la lista de trasplante cardíaco.
Su familia hizo un llamado urgente a la solidaridad y a difundir la importancia de la donación pediátrica.
Según informaron los familiares a través de redes sociales, la niña sufrió una lesión cerebral derivada de una baja prolongada de presión y dificultades circulatorias. “Nuestra guerrera tuvo una complicación muy grande. Es un golpe porque era el único órgano que Eka no tenía comprometido”, explicaron.
Actualmente, Ekatherina se encuentra bajo estricta supervisión médica y enfocada en la rehabilitación. El pronóstico dependerá de la evolución de su lesión cerebral y de posibles secuelas que puedan surgir en las próximas semanas.
La situación genera particular preocupación: por indicación de los médicos, la niña no puede ser sometida a la cirugía de trasplante aunque llegara el órgano, lo que convierte estos días en un período crítico para su recuperación y evaluación de futuras intervenciones.
La familia aprovechó para solicitar colaboración de distintos modos: difusión de la donación pediátrica, contacto con especialistas o personas con experiencia en lesiones cerebrales, y apoyo económico para cubrir tratamientos, estadía y materiales de rehabilitación. Los aportes pueden realizarse mediante Mercado Pago con el alias: Todosporeka.
“La prioridad ahora es la rehabilitación. Cada recomendación, cada apoyo económico y cada difusión cuenta para que Ekatherina tenga la mejor oportunidad de recuperación”, enfatizaron. Los familiares insisten en mantener la esperanza y remarcan que la solidaridad es clave en momentos críticos como este.
Ekatherina es un caso que ha conmovido a la comunidad local y al país, y la familia confía en que la visibilidad del caso pueda generar más recursos y asistencia profesional para acompañar su recuperación. Mientras tanto, médicos y familiares trabajan para estabilizar su estado y preparar un eventual regreso a la lista de trasplante cuando la salud de la niña lo permita.