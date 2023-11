Preocupación por la posible desaparición del Ministerio de la Mujer: "Es muy peligroso lo que puede pasar"

El pasado domingo 19 de noviembre, Javier Milei se impuso en el balotaje y se convirtió en el nuevo presidente de los argentinos. Si bien, asumirá el próximo 10 de diciembre, comenzó a dar detalles de lo que será su gestión que prevé posibles privatizaciones y reducción de ministerios.

En este marco, según pudo saber ADNSUR, Jimena Cores, secretaria de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad del municipio de Comodoro Rivadavia, se refirió a esa posible situación y reveló que “es muy peligroso lo que puede pasar”.

“En principio ya a partir de la campaña, yo creo que se habilitó a partir de que les fue bien en las PASO, un discurso que no se venía dando en nuestro país. Nosotros lo notamos en cada capacitación que dimos había como una habilitación a poder decir cualquier cosa, a partir de que un candidato estaba siendo muy votado tenía estos pensamientos. Muchos derechos que creíamos y que creemos adquiridos se estaban poniendo en duda. Entonces ya todo el año fue muy complejo. Y fue con mucho miedo y yo me cansé de repetir que sabía que iba a ser terrible para las mujeres y para la comunidad LGBTQ+ que gane un presidente como Milei”, recordó.

“La verdad que fue terrorífico el domingo verlo, escuchar lo que dice, lo que dice la gente de su partido, lo que dicen candidatos también de él que ya fueron electos", añadió.

Asimismo, Cores sostuvo que “lamentablemente ya en la Cámara también tenemos gente que tiene ese mismo pensamiento, la verdad da mucho miedo, bronca, tristeza, pero bueno seguiremos en la lucha. Igualmente creo que lamentablemente nos toca otra vez a las mujeres, a la diversidad, salir y volver a reclamar por lo que dice que nos quiere quitar. No creo que les sea tan fácil pero miedo da”.

Además, reveló que “eliminar el Ministerio de las Mujeres”, implica quitar beneficios como el Programa Acompañar que “es un sueldo vital y móvil durante seis meses a víctimas de violencia de género” y en principio “desaparecería”. “Que se instale ese discurso es preocupante y da miedo diga que la ESI no sirve para nada, que el aborto no tiene que ser ley, que la identidad de género tampoco, creo que esas cosas dan mucho miedo”, añadió.

Por otra parte, la secretaría de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad, sostuvo que en el caso de la eliminación del Programa Acompañar, desde el municipio local “tendría que generar un programa de subsidios, lo mismo que con provincia, un sistema de ayudas a estas mujeres”.

“El Programa Acompañar se creó para generar una independencia económica para víctimas de violencia de género, que en general lo primero que sucede es que no pueden irse de sus casas por necesidades económicas. Así que creo que eso es lo primero que tendría que suceder. Obviamente esto generaría muchos gastos a los municipios, a las provincias, a municipios muy chicos que apenas tenían áreas género, que tampoco sé si lo van a sostener, esa es otra realidad, no sé si todos los municipios del país que tenían áreas de género lo van a sostener. Nosotros acá no teníamos ministerio de las mujeres. No creo que lo tengamos tampoco. Entonces es un gran retroceso”, remarcó.

Además, Cores sostuvo que esta situación también va a ser “un llamado al resto de los gobernantes, las gobernantes del país para decidir qué hacen con sus áreas de género y si son importantes o no. También creo que muchos que tal vez no estaban muy decididos de tener áreas de género, van a aprovechar a disminuirlas o darles menos importancia”.

Otra de las preocupaciones, es el Centro de Protección Integral en la zona norte de la ciudad. Cores explicó que “la obra, tuvo un retraso y las fechas que nos habían dado estimada son para marzo. Si él (Milei) piensa eliminar toda obra pública, no sé en qué quedará esta obra porque a diciembre no llega, entonces también está ese miedo, esa gran obra que quede sin terminar”. “Es muy necesario este espacio y está como la incógnita de qué pasará si se va a poder inaugurar o no se va a poder inaugurar”, concluyó.