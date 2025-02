Este martes por la mañana, comenzó a tomar con fuerza la versión del cierre del jardín maternal en el Centro de Promoción Barrial de Diadema, en la zona norte de Comodoro Rivadavia.

Camila Jiménez, madre de un alumno, habló con ADNSUR y denunció la falta de soluciones ante el cierre del establecimiento que funciona en el C.P.B. “Se quedan sin un espacio para compartir”, explicó la mujer.

“Nos están por cerrar el jardín maternal, que funciona en el CPB del barrio Diadema y, bueno, nuestros hijos, que son chiquititos, no pueden asistir al jardín del colegio todavía. Se quedan sin un espacio para compartir y, más que nada, para las mamás que trabajamos por la mañana, se nos complica bastante”, señaló Camila.

Según informaron, el motivo del cierre es la falta de inscripciones suficientes. “Lo que me dijeron cuando fui a una reunión es que no se inscribieron chicos. Se inscribieron cuatro, supuestamente; nosotras reunimos siete familias que están esperando el cupo para ingresar”, reveló.

"De provincia nos dijeron que con cinco chicos ya nos dan una docente, porque también me dijeron en el municipio que por esa cantidad de chicos no nos iban a dar una docente de provincia y en provincia me dijeron que sí, que hasta por cinco chicos nos dan una docente", resaltó la mujer, reflejando la diferencia entre las autoridades locales y provinciales sobre la cantidad mínima necesaria para mantener el servicio.

Por otra parte, el proceso de inscripciones también fue cuestionado, ya que el establecimiento estaba cerrado en enero y, cuando finalmente se abrieron las inscripciones a fines de mes, las madres no pudieron anotarse.

“Vinieron en enero y el establecimiento estaba cerrado y cuando se abrió a fines de enero decidieron directamente cerrar las inscripciones. Que otros años, incluso en febrero, hemos podido inscribir a los chicos. Este año no fue así; se cerró de manera sorpresiva, vinieron las mamás a anotar y no pudieron".

Como alternativa, las autoridades propusieron que los niños sean derivados al CPB de Palazzo. Sin embargo, esta opción fue rechazada por las madres debido a la dificultad del acceso:

“Las frecuencias de colectivos acá, la mayoría sabes, son cada 3 horas pasa un colectivo, entonces no nos sirve”, explicó Camila. Además, mencionaron que los talleres propuestos por las autoridades no serían útiles, ya que no coinciden con el horario laboral, lo cual hace imposible para muchas de las madres.

Por último, sostuvo que hasta el momento no han obtenido ninguna respuesta oficial a sus reclamos. “Nosotras presentamos notas ya el viernes pasado (14 de febrero) y no tuvimos hasta ahora una respuesta. Hasta el momento, todo sigue en curso; a las docentes se les va a dar el traslado y nos vamos a quedar sin docentes, lo que es el jardín maternal”, concluyó.