Una vecina de Villa La Angostura sufrió heridas en las piernas y las manos tras ser atacada por dos perros en la vía pública. El hecho ocurrió el jueves pasado en calle 104, cuando la mujer caminaba junto a su hija de cuatro años. Según denunció, los animales salieron del interior de una casa sin control alguno. “Pude alzar a mi hija”, relató con angustia.

“El perro negro vino hacia mí y me mordió la pierna y la mano. El otro, marrón clarito, también me alcanzó a morder las piernas”, relató la víctima al Diario Andino. Luego del ataque, una vecina del lugar la asistió y le advirtió que ya había habido otros episodios similares con esos mismos perros, incluso con denuncias previas. “Siempre en esa casa, siempre los mismos perros”, señaló la mujer.

La víctima intentó dialogar con los dueños de los animales, pero no obtuvo respuesta. “Los perros ya estaban adentro cuando me acerqué, pero el portón seguía abierto. Cuando me vieron, me volvieron a atacar. Tuve que cerrar el portón yo misma”, aseguró. Golpeó la puerta varias veces, pero nadie salió a dar explicaciones.

Desde el área de Zoonosis municipal la derivaron al hospital local, donde recibió las curaciones correspondientes. Sin embargo, expresó su malestar por la falta de una respuesta concreta: “Me mandaron un mensaje para hacer la denuncia en el Tribunal de Faltas, pero nada más”. Y agregó con indignación: “No sé si están esperando que pase una tragedia para actuar”.

El ataque generó preocupación en el barrio, ya que se trata de una zona donde muchas familias circulan a diario. La vecina mordida pidió que el Municipio intervenga de manera urgente para evitar nuevas víctimas: “No me parece que esta situación tenga que darse. No se puede caminar tranquila por la calle sin correr peligro”, expresó.