En Neuquén crece la preocupación por la venta ilegal de medicamentos a través de redes sociales, donde incluso se ofrecen potenciadores sexuales como el viagra. La modalidad fue detectada en publicaciones de Marketplace de Facebook, donde se comercializan cajas de comprimidos a precios considerablemente más bajos que en farmacias habilitadas.

Una de las publicaciones, con ubicación en Neuquén Centro, ofrece viagra con compra mínima de una caja de 8 pastillas. Además, se promocionan distintas marcas y presentaciones: Sildenafil de 50 mg en 20 comprimidos masticables por 27.000 pesos, Vimax de 50 mg en 10 comprimidos a 24.000 pesos y una caja de 12 pastillas a 15.000 pesos.

Advertencia de farmacéuticos

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Neuquén, Viviana Quesada, advirtió sobre el peligro de comprar medicamentos en lugares no habilitados y remarcó que estos productos deben venderse bajo receta.

“Es peligroso comprar medicamentos en cualquier lado, hay que denunciar este tipo de venta”, insistió Quesada, quien confirmó que, si bien no recibieron denuncias formales por ventas en redes sociales, sí existen antecedentes recientes de fármacos ofrecidos en comercios no habilitados, como el caso de una verdulería en Zapala.

Uno de los motivos que alienta estas compras ilegales es la diferencia de valores. Los potenciadores sexuales que se ofrecen en Facebook por 27.000 pesos llegan a costar 57.000 en farmacias, mientras que la presentación de 10 comprimidos que se consigue a 24.000 en redes sociales, en farmacias alcanza los 41.000 pesos.

Riesgos para la salud

Desde el Colegio aclararon que la compra en farmacias no solo garantiza la conservación adecuada de los medicamentos, sino también el asesoramiento profesional.

En el caso de los potenciadores sexuales, Quesada recordó que son vasodilatadores y que su consumo debe estar regulado según la edad y las condiciones de salud del paciente. “No podría tomar la misma dosis una persona hipertensa que un hombre joven. Estos medicamentos requieren receta y control médico”, puntualizó.

Un farmacéutico neuquino agregó que la demanda de viagra y similares se incrementó en los últimos años, no solo entre pacientes con patologías como diabetes, hipertensión o problemas prostáticos, sino también entre jóvenes sin diagnóstico, muchas veces por inseguridad personal o baja autoestima.