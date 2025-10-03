“El jefe comunal realizó esta mañana una consulta preventiva y los médicos que lo asistieron ordenaron una serie de estudios que se están realizando este viernes en la Clínica San Agustín de la capital provincial”, comunicaron desde la municipalidad.

El parte oficial no precisó cuál es la afección que motivó la internación, aunque remarcaron que la información sobre los resultados y la evolución se difundirá únicamente a través de los canales oficiales de comunicación.

Antecedentes de las últimas horas

Según pudo conocerse, Saloniti se encontraba en la capital neuquina desde el miércoles para cumplir con una agenda de compromisos con el gobernador Rolando Figueroa y otros funcionarios. Cuando se disponía a regresar a San Martín de los Andes, el mismo miércoles, se descompensó, lo que derivó en la consulta médica posterior.

Este viernes por la mañana, en una nueva revisión, los profesionales le recomendaron quedar internado para llevar adelante estudios preventivos.

Expectativa por su evolución

Por el momento, no se informó si el intendente permanecerá internado durante la noche o si podría recibir el alta médica antes de que finalice la jornada. Desde la comuna ratificaron que cualquier novedad será comunicada oficialmente.