Preocupación en el barrio Moure: un nene fue atropellado y los vecinos piden reductores de velocidad

Un niño de 7 años fue atropellado el pasado jueves en la intersección de avenida Roca y Jorge López, en el barrio Moure. El menor circulaba en bicicleta cuando fue impactado por una camioneta, hecho que reavivó los reclamos por mayor seguridad vial en la zona.

Este lunes, un grupo de vecinos y representantes barriales se concentraron para exigir la colocación de reductores de velocidad y la ejecución de distintas obras necesarias para mejorar las condiciones de tránsito.

Dora Gerez, vecinalista del barrio, explicó que “presentamos un proyecto que será ingresado este martes al Concejo Deliberante, solicitando reductores de velocidad y dos semáforos en puntos críticos”.

Arrastró y le robó a una joven que esperaba el colectivo en Comodoro: “Te vamos a seguir escrachando, rata"

Además, recordó que días atrás entregaron un petitorio destinado al gobernador Ignacio Torres, en el que plantearon “el faltante de obras hídricas del conducto Herrero”.

“El enojo de los vecinos lo entendemos, pero como vecinal estamos respaldados por las notas y proyectos que ya presentamos. El tema es que no hubo respuestas a los pedidos en todos estos años”, señaló Gerez.

Pedidos por obras

La referente barrial también cuestionó la falta de ejecución de obras prometidas: “En el barrio Juan XIII se firmó el asfalto para tres cuadras, pero no se hizo. Y acá tenemos una plaza muy vieja, con un domo deteriorado; los vecinos se merecen un polideportivo para poder disfrutar una tarde como corresponde”, expresó.

Oficializaron el cierre de todos los bancos argentinos por 72 horas en octubre de 2025

Respecto al reclamo por los reductores de velocidad, Gerez remarcó que en el sector “se maneja a alta velocidad, en contramano y sin respetar las señales de tránsito. Nadie respeta absolutamente nada”.

Por último, mencionó que durante una reunión mantenida el sábado con Miguel Gómez, en Fracción 14, les informó que “la gestión anterior de Gaitán no dejó nada respecto a los reductores de velocidad”, aunque se comprometió a “encargarse del tema y brindar apoyo de Tránsito para reforzar los controles en la zona”.