Preocupación en Comodoro por la confirmación de dos casos de botulismo en bebés

COMODORO "Decían que no podía": Adriana, la mujer gasista de Comodoro que conecta el trabajo con su pasión como estilo de vida Esta joven madre decidió hacer un trabajo considerado "fuera de la norma" y demostrar que el género no tiene nada que ver cuando hay profesionalización. "Voy y reparo una grifería de la canilla, un sifón de la mesada, una mochilita de baño; me gano la vida de esa manera", contó en diálogo con ADNSUR.