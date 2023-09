Tras la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno Nacional que establece la suma fija de $60.000 que deberán pagar el sector privado, la Cámara de Comercio advirtió sobre los problemas que ocasionará a la actividad local.

Expusieron que tal como se establece en el acuerdo entre partes, el ámbito laboral donde se dirime la negociación salarial son las paritarias, que de hecho continúan abiertas y resolviéndose por estos meses.

“La imposición de una medida sin ningún tipo de consentimiento o discusión previa genera un perjuicio muy grande a los comercios locales, fundamentalmente porque les suma mayor incertidumbre, porque mañana no se sabe qué otro ítem, suma o adicional habrá que hacer frente, en un marco inflacionario que no encuentra un techo”, aseguró el presidente de la Cámara de Comercio de Rawson, Néstor Feu.

Ya la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se había expresado en este sentido, marcando los riesgos de avanzar con una medida de este tipo.

Feu indicó que “hoy estamos viendo como todos los municipios de Chubut se están bajando de la posibilidad de otorgar un bono, lo cual es un fiel reflejo de la situación económica real de la provincia y de todo el país”.

Por su parte explicó que “acá no se trata de no tener la voluntad, sino que no están los fondos económicos para hacer frente en lo inmediato”.

Agregó que “en Rawson son la mayoría comercios, industrias pymes, muchas de ellas familiares y no tienen la espalda financiera, ni mucho menos se han llenado de plata en los últimos años como quieren hacer creer”.

El dirigente pyme marcó que “lo que están haciendo es forzar la máquina, porque muchos comercios todavía están endeudados de la época de la pandemia y vienen golpeados con ventas que no crecen y una inflación de tres dígitos nuevamente para este año que complica toda la cadena”.