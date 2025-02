El pasado jueves 13 de febrero, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich confirmó que el Gobierno buscará modificar el REPROCANN, el programa que otorga permisos para el cultivo de cannabis.

En este marco, Damián Domínguez, fundador de la ONG 4 Almas, productora de cannabis medicinal habló con la prensa y se mostró en alerta, ante las declaraciones de la funcionaria nacional.

“Lo que genera temor es un retroceso en los derechos adquiridos en 2017, cuando las fuerzas políticas apoyaron la regulación sanitaria del cannabis en Argentina”, indicó. Además, cuestionó la intervención del Ministerio de Seguridad.

“La competencia sobre el registro de cannabis es del Ministerio de Salud, no de Seguridad. Esto genera confusión y podría afectar a quienes dependen de estos tratamientos”, remarcó. En tanto, se refirió a los problemas que podrían surgir, “las personas que tienen la receta médica no podrán contar con la aprobación del Estado, lo que las deja desprotegidas”. “Es un retroceso en los derechos de las personas que cumplen con los requisitos establecidos por la ley”, señaló Domínguez.

QUÉ DIJO BULLRICH

“Con la marihuana hemos tenido un problema muy serio. Algunos creen que no hace daño, pero se ha convertido en una droga muy peligrosa", comenzó diciendo la funcionaria en el canal Todo Noticias.

En ese contexto, Bullrich planteó que "el THC que hay en Argentina es de 18%, mientras que la que está legalizada en Uruguay se acepta hasta un 2%”. De tal forma, dijo que “es como una soja transgénica, por su alto rendimiento”.

La funcionaria, en cifras aproximadas, afirmó que "en el gobierno de Alberto Fernández se aprobaron más de 300 mil permisos para sembrar marihuana”.

“Hemos encontrado en la hinchada de Colón (Santa Fe) un hombre que venía con un carnet del REPROCANN, que no era de él por supuesto, que tenía para sembrar 18 plantas. Y en realidad tenía 18.000. Nos lo llevamos detenido”, reveló la ministra con un hecho insólito.

Y advirtió: “hablamos con el ministro de Salud Lugones, armamos un equipo y vamos a dar todo de baja, porque hecha la ley, hecha la trampa". No obstante, Bullrich consideró que “este descontrol hace que tengamos sembrada mucha más marihuana en cualquier lugar que en la frontera”.

“Es ley el cannabis medicinal, pero no el desvío para la venta ilegal”, añadió. Y en esa línea, fue dura contra el kirchnerismo sosteniendo que “lo que genera violencia es la impunidad, no la marihuana. No nos votaron la ley antimafia, ni la de reiterancia, ni la del registro genético de ADN. No nos votaron ninguna ley que mandamos”.

Con información de Radio 3 Cadena Patagonia, redactada y editada por un periodista de ADNSUR