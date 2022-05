La superpoblación canina sigue siendo una problema recurrente en Comodoro Rivadavia. Un vecino de Bella Vista Sur denunció que una jauría mató a sus conejos en su chacra y las quejas de los vecinos en distintos puntos, ya que no pueden transitar por la gran presencia de perros callejeros suma cuestionamientos.

A mediados de abril pasado, la Secretaria de Seguridad Municipal presentó un propuesta para cambiar la ordenanza para controlar superpoblación canina aprobada en octubre 2021. Se pretende llevar a perros y gatos en situación de calle al dispensario, pero agrupaciones de rescatistas ya rechazaron la modificación.

Sin soluciones a corto plazo, la cantidad de perros sueltos sigue siendo una preocupación. Alejandra Opazo, vecinalista del barrio Caleta Córdova, confirmó que son más de 100 los que deambulan por la zona. "No se sabe ni de dónde salieron, los vienen a tirar acá al campo o a la playa y después aparecen en el ejido urbano, la gente les da comida o agua y ya quedan acá", contó.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

"Andan de siete, ocho y se hacen jaurías que deambulan por la playa, nos hemos quejado, fuimos a a denunciar pero no hay un lugar donde llevar los perros", manifestó.

La referente del barrio portuario lamentó que no haya un área que se haga cargo de esta situación pese a las denuncias constantes. “Seguramente hay más de 100 perros dando vuelta. Andan de a grandes cantidades por ahí van para el campo y vuelven. Hay perros para hacer puré, pero no podemos quejarnos porque no hay nadie que se haga cargo", manifestó a El Comodorense.

Hizo el examen de ingreso con lenguaje inclusivo: le pusieron un "une"

Opazo reconoció que si bien no han habido ataques hasta el momento hacia personas, "se teme igual porque hay uno de ellos ( dentro de una jauría) que molesta tremendamente, no se lo puede agarrar y ha matado perros y gatos de los vecinos”, concluyó.