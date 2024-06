Preocupa el estado de los perros en el Dispensario Municipal: proteccionistas realizaron un abrazo solidario

Este domingo 9 de junio, un grupo de animalistas de Comodoro Rivadavia realizó un abrazo solidario al Dispensario Municipal en reclamo a mejores condiciones para los perros que se encuentran alojados allí a la espera de adoptantes.

“Muchos de los perros que se alojan allí son casos judicializados, pero salen de un maltrato para llegar a otro. No hay calefacción y las jaulas son de cemento”, indicaron las animalistas de la ciudad.

Y aclararon: “No es un reclamo bienestarista. Como proteccionistas pedimos que no haya ningún perro encerrado ahí. Pero entendemos que no hay otro lugar para tránsito de perros judicializados.

Brutal ataque: tres perros atacaron a una persona y le comieron parte de la piel

“Esta semana adoptaron una perra llamada Berta que vivió cinco años en ese lugar. Quizás más de la mitad de su vida. Entendemos que ese lugar no es una buena manera de vivir para ninguna animal”, manifestaron en las redes sociales.

Y agregaron: “El reclamo también es por el cumplimiento de la Ley Provincial N° 655 y la Ordenanza Municipal N° 15.776. Esta legislación es la que describe el plan de equilibrio poblacional el cual nuestro municipio de Comodoro Rivadavia incumple diariamente”.

Encerrados, sin calefacción y solos

En contacto con Diario Crónica, la animalista de Comodoro e integrante de la Red de Políticas Públicas, Virginia Paredes, indicó: “Convocamos a la comunidad a reclamar por la mejora en las condiciones del Dispensario Municipal, ahora mal llamado Centro de Salud Animal porque la verdad que de salud no tiene nada. Según las redes sociales de Perros Sanos del Municipio, hay 10 perros en adopción cuando en realidad no sabemos cuántos animales hay”, y continuó: “según los dichos de la directora Josefina Ferreira, el dispensario está lleno, así que la realidad es que no sabemos cuántos animales hay”.

Los trabajadores municipales se capacitaron en maniobras de RCP y uso de desfibrilador

Asimismo, expresó que “lo que sí sabemos, es las malas condiciones en las que viven en ese lugar donde no tienen calefacción, en días de frío como hoy, con un adelanto del invierno con temperaturas bajo cero, esos perros están en jaulas de cemento al aire libre, entonces es otro año más que están sin calefacción y ese es uno de los puntos de reclamo”.

Paredes además planteó que “nuestro reclamo también tiene que ver con que no tiene que haber ningún animal en ese lugar y a los que ya están hay que mejorarle las condiciones de vida mínimamente, como para que cualquier ser vivo pueda vivir bien, en esta de salud óptimo. Los animales tienen derechos, son seres sintientes, que sienten frío al igual que nosotros, que sienten hambre, tristeza, alegría, como nosotros, por eso convocamos a reclamar por el estado en el que viven estos animales”.

Por qué es importante pasear a tu perro: beneficios para la salud física y mental

Y mencionó que “muchos de estos animales son judicializados, rescatados del maltrato y la verdad es que no sabemos si decirle que están rescatados porque van a ese lugar donde están encerrados, donde ven a una sola persona por día durante su horario municipal y hasta el otro día a nadie” y aseveró “están sobre su propia orina, su propia materia fecal hasta el día siguiente que el empleado municipal va y esto de lunes a viernes, no sabemos si sábado o domingo va alguien o recién el lunes se encuentran con él”.

Este domingo realizarán una feria de ropa en colaboración con los hermanos Bargas

Bajo este panorama, lamentó: “No sabemos si estos perros son sociables para entregar a una familia, ya que el encierro cambia mucho el carácter y la manera como se mueven estos animales. Les hace muy mal y también esta falta de socialización. Hay una perra que el otro día anunciaron que fue adoptada después de 5 años de estar en ese lugar porque ellos tampoco le dan la posibilidad de ser adoptados cuando no los publican en las redes sociales ni siquiera. Les quitan hasta la posibilidad de que la gente elija adoptar un perro del dispensario. La última vez que habían publicado fue el 6 de marzo”.

“Por todas estas razones vamos a hacer el reclamo el domingo, sin dejar de lado el reclamo por el cumplimiento de la Ley 655 donde se describe el plan de equilibrio poblacional. La realidad es que no debería haber ningún animal adentro si cumplieran con las castraciones diarias que tienen que hacer y con todas las características que dice la ley, castraciones extendidas, sistemáticas, masivas, gratuitas, no excluyentes y tempranas”, finalizó.