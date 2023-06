Precios de la carne: “Sube casi todas las semanas”, dijo un comerciante de Comodoro

El precio de la carne habría tenido una suba del 7,8% en la última semana de mayo, según un informe divulgado por la consultora LCG, lo que explica en gran parte la inflación de alimentos del quinto mes del año. En Comodoro, el comerciante Dante Jurado reconoció que los precios tienen reacomodos casi todas las semanas, al tiempo que anticipó que los productores del sector advierten que todavía el valor está por debajo de la inflación acumulada en el año.

Cuando la semana próxima se conozca el índice inflacionario del mes de mayo, el dato estará igual o por encima de la medición de abril, que había sido del 8,4%. Según anticipan consultoras privadas, el índice de mayo podría estar incluso más cerca del 9%, a partir de las subas de alimentos.

Cortarán la luz en ocho barrios de zona sur de Comodoro

Según la consultora LCG, la carne tuvo una suba del 7,8% en la última semana de mayo, lo que explicaría el nuevo sobresalto en el índice de inflación. Ya que además de la carne también se verifican subas importantes en otros rubros de alimenticios.

Tal como informó ADNSUR el domingo último, el precio de la carne ha subido su incidencia en el gasto total de las familias de Comodoro, ya que el año pasado ese alimento representaba el 30% del gasto total en comida, mientras que en abril de este año representó un 35%, según explicó el economista Alejandro Jones.

Dictarán clases abiertas de tango en el Centro Cultural: los días y horarios

Dante Jurado, desde Frigorífico de la Patagonia, comentó este lunes que “lamentablemente ha habido otro pequeño aumento, aunque en realidad la carne se va actualizando todas las semanas. Ahora todo lo que está entrando es de feedlot, porque en esta época ya no hay animales de campo, entonces eso es más caro, por el precio del cereal con el que se alimenta ese ganado”, precisó.

“Hay algunos cortes económicos, como la palea, la aguja o carne para picar, que más o menos se mantiene, pero los animales que empiezan a entrar ahora ya no son económicos”, aclaró. En ese marco, el comerciante explicó que cuando se trabaja con vacas que no han sido servidas o no quedaron preñadas, son animales más pesados, de menor precio en el mercado, mientras que los cortes más caros son los que provienen de animales menos pesados, como pueden ser el novillito o la ternera.

Boqueteros intentaron robar en una joyería céntrica de Comodoro

“Por ejemplo, se ve un asado a $1.900 el kilo y en otra carnicería a $3.000 el kilo, entonces ahí alguno puede pensar ‘eh, me estás cobrando de más’, pero son calidades muy diferentes. Cuando la calidad es la misma, la diferencia de precios puede ser de 100 ó 200 pesos por kilo, pero nunca va a existir una diferencia tan grande: cuando el precio es más barato, es porque la calidad es muy diferente”, precisó, en diálogo con Actualidad 2.0.

Entre 30 y 40% de suba acumulada en lo que va del año

En relación a lo que se observó en las últimas semanas, el comerciante explicó que “lo que más ha variado son los cortes buenos o caros, como la pulpa, el asado, el vacío, las chuletas de lomo, que han subido entre 3 y 4%. Desde principios de año hasta hoy, esos cortes llevan acumulado entre 30 y 40%”.

Completamente borracho, se quedó dormido manejando su camioneta en un semáforo de Comodoro

Sin embargo, advirtió, “los que conocen el mercado vienen diciendo que esos precios todavía están atrasados en comparación con la inflación. El año pasado hubo sequía y se liquidaron muchas vacas, pero este año la sequía sigue, entonces las cámaras se están llenando de mercadería. Esto puede mantener en parte los precios, pero el problema es que el año pasado no va a haber vacas de cría en los campos y entonces los precios vuelven a subir”.

Ante la consulta de si la demanda se mantiene o la gente compra menos carne ante la constante suba de precios, respondió:

“Nosotros tratamos de aumentar lo menos posible, porque también tenemos que vender, poruqe en nuestras carnicerías tenemos gastos fijos que son inevitables y hay que pagar si sí los sueldos, aportes y todo lo que viene. Y necesitamos vender, pero si trasladamos al cliente todo lo que viene subiendo la carne, no podríamos vender nada. Hoy al consumidor no le alcanza realmente para poder consumir ciertos cortes de carne y tenemos que vender sí ó sí, por eso sacamos las ofertas en todo lo que es vaca, para tratar de mantener las ventas”.