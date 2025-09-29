El Municipio de Comodoro informó que continúa trabajando en distintas zonas de la ciudad, ante la alerta amarilla por fuertes vientos que afecta a gran parte de la provincia.

Según detallaron desde la Comuna, en zona norte, km 8, el personal de Defensa Civil contuvo el techo de una vecina para que no sufriera voladura ante las fuertes ráfagas.

Además, intervinieron en diversos lugares, donde postes de luz quedaron inclinados tras sufrir el impacto del viento. También resultaron afectados carteles y tramos de cableado en la zona céntrica.

Comodoro y parte de Chubut están bajo alerta amarilla por ráfagas fuertes: podrían alcanzar los 90 km/h

Ante cualquier consulta o reclamo, los vecinos deben comunicarse al 103 de Defensa Civil, disponible las 24 horas. Los números alternativos son 4.471.660, 4.472.401 y los celulares 2974-040117 o 2974-042152.

Doble alerta amarilla

Tras un fin de semana con vientos persistentes, la Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut, emitió una doble alerta amarilla vigente para varias áreas de la provincia, en concordancia con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La alerta amarilla de este lunes abarca una amplia zona geográfica, incluyendo localidades y departamentos como la Meseta de Cushamén, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguer, Gastre, Paso de Indios, Sarmiento, Telsen, Mártires, Florentino Ameghino, Escalante, Meseta de Biedma, Gaiman y Rawson.

Voladuras de chapas y caída de postes en Comodoro: qué zonas fueron afectadas y cómo reportar daños

Estas zonas están siendo afectadas por vientos provenientes del sector oeste, con velocidades sostenidas entre 40 y 60 kilómetros por hora. Además, durante las jornadas se han registrado ráfagas que superan los 90 km/h, generando condiciones potencialmente riesgosas.

Alerta amarilla: qué es y cuáles son las recomendaciones

Una alerta por fuertes vientos es un aviso emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para advertir a la población sobre la presencia de vientos intensos que pueden alcanzar velocidades significativas y que podrían generar riesgos en la circulación, así como daños en áreas urbanas y rurales. Esta alerta busca que la población tome medidas preventivas para minimizar los daños que puedan ocasionar objetos sueltos o la circulación vehicular afectada por ráfagas fuertes.

Desde Protección Ciudadana recordaron la importancia de tomar medidas preventivas para reducir riesgos, como asegurar objetos sueltos en balcones, patios o techos, evitar actividades al aire libre que puedan resultar peligrosas y conducir con extrema precaución en rutas, especialmente si se manejan vehículos de gran porte o livianos que puedan desestabilizarse con el viento.

Por nevadas y lluvias fuertes, varias zonas de Chubut están bajo una alerta amarilla

Por ello, se solicita a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad.

En caso de emergencia, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Protección Ciudadana al 0800-666-2447, disponible las 24 horas. También se recomienda prestar atención a los comunicados que emita el SMN y las autoridades locales a medida que evolucione la situación.