Según advirtió el abogado y consultor en diálogo con ‘Ahora Play’, los habitantes de la región patagónica podrían afrontar severos inconvenientes si se produce la doble quita de subsidios por parte del Estado nacional hacia la tarifa de gas, es decir la cobertura que rige por zona fría y también por tipo de hogar.

Tal como advirtió ADNSUR, el artículo 318 del proyecto de ley ómnibus, que comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados de la Nación, contempla la potestad del Poder Ejecutivo nacional para eliminar los fondos fiduciarios en materia energética. Uno de esos fondos es el que permite que los usuarios de gas de la Patagonia y otras zonas frías del país abonen una tarifa diferenciada, con un 50% de descuento sobre el valor final.

El tema fue retomado por Carbajales, autor del libro ‘Manual de Empresas Públicas (1946-2020). De la centenaria YPF a las actuales SABIES’, quien evaluó los anuncios formulados también durante la audiencia pública del lunes, cuando se detalló que habrá un nuevo sistema de clasificación de usuarios de energía.

Habrá una canasta básica energética: cómo será la nueva segmentación tarifaria en todo el país

“El sesgo del proyecto es a reducir la cantidad de subsidios, porque se crea una nueva segmentación que va a estar limitada a un grupo de personas -expresó el analista-. El gobierno ha dicho que va a establecer una canasta energética por hogar, que va a implicar un bloque de energía, es decir una cantidad de metros cúbicos de gas y una cantidad de kilovatios hora de energía eléctrica. Ese volumen va a estar subsidiado, pero si consumís por encima, vas a pagar tarifa única, como si fueses N1”, expresó, en referencia al segmento de hogares de mayores ingresos.

El aumento en la tarifa de gas iría desde 3.500 a 6.500 pesos por mes en ‘promedio’ desde febrero

Además, remarcó que en esa propuesta “se habla no de ‘población vulnerable’, sino de ‘situaciones de vulnerabilidad’. Puede parecer una minucia del lenguaje, pero da la impresión es que el criterio va a ser muy restrictivo, que se apunta a eliminar beneficiarios y no a incluirlos -interpretó-. No sabemos tampoco de cuánto va a ser ese bloque y por fuera, se acabó la segmentación, porque no habrá más N1 2 y 3 (como se clasifica a los hogares en el actual sistema de subsidios), sino que todo el mundo va a pagar tarifa plena”.

Fue en ese marco en el que Carbajales añadió el otro elemento en duda, que surge del proyecto de ley que comenzó a tratarse en el Congreso:

“Cuando miramos a la Patagonia, se suma el subsidio para zona fría, que está en un fondo fiduciario, creado por ley y fue extendido más allá de la región y llega a la mitad de Buenos Aires, La Pampa y otras regiones del país. En el proyecto de ley se autoriza al gobierno a quitar los fondos fiduciarios que contienen subsidios energéticos. Hay que ver qué pasa en el Congreso, pero en el caso de que se quite ese subsidio, para los habitantes involucrados, de la Patagonia ampliada, el próximo invierno puede ser crítico porque se consume mucho gas. Retirar los dos tipos de subsidios, por zona y por tipo de hogar, puede tener un significado mayúsculo”.