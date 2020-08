COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Patagonia Argentina tomó la decisión de retirar sus unidades de la terminal del puerto y trasladarlas hacia la terminal céntrica para garantizar el servicio de este lunes, ya que se lleva a cabo desde la madrugada de este lunes una protesta en el puerto de Comodoro Rivadavia.

Omar Vallejos, prosecretario del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), manifestó que desde las cuatro de la madrugada de este lunes comenzó la protesta y explicó que el reclamo se debe a que “en este último tiempo hemos tenido reuniones con las distintas empresas, el administrador portuario y autoridades municipales, ya que estamos teniendo poco trabajo durante la temporada de langostinos”.

ADN SUR Agencia de Noticias

En este sentido, aclaró que “las empresas se habían comprometido en traer los barcos que son de Comodoro a la ciudad para ser descargados acá mismo, pero eso no ocurrió y los barcos están yendo a Caleta Olivia, Camarones y Puerto Madryn, pero las plantas están acá”.

Asimismo, Vallejos, manifestó a Diario Crónica que “si bien las reuniones fueron llevadas a cabo de forma pacífica, no llegamos a ningún arreglo y como tampoco nos trajeron los barcos, tomamos la decisión de parar hoy desde las 4 de la mañana y no vamos a dejar entrar los camiones que vengan de afuera con pescado, pero si hay barcos para descargar, los descargaremos y los vamos a dejar salir”.

LOS COLECTIVOS FUNCIONAN NORMAL

Por último y en función del reclamo, Patagonia Argentina tomó la decisión de retirar sus unidades de la terminal del puerto y trasladarlas hacia la terminal céntrica, la cual continúa cerrada por la pandemia. Esta medida se efectuó con previa autorización municipal. “Nosotros no queremos que anden peleando ni discutiendo con los choferes que son trabajadores igual que nosotros. No queremos perjudicar a nadie que no sea de nuestro sector, porque ese no es el objetivo, cuidamos a nuestra ciudad y a nuestro puerto”, concluyó Vallejos.