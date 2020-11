COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR)- Desde el Ministerio de Salud de Chubut se confirmó que habrá actos de egreso presenciales en las escuelas de nivel primario y secundario, donde cada establecimiento decidirá si realiza el acto que deberá ser al aire libre, respetando los protocolos y como fecha límite el 18 de diciembre.

Tras conocer esta decisión, comenzaron a manifestarse diferentes cuestionamientos de padres y docentes de las salas de 5 años de los jardines, ya que no están habilitados para realizar los actos de egreso.

La subsecretaria del Ministerio de Educación, Silvia Reynoso, explicó- en diálogo con Actualidad 2.0 - por qué se tomó esta decisión que causó polémica.

“Una de las grande demandas de las comunidades educativas era cómo cerrar o cómo intentar despedir a los últimos años de cada nivel educativo, por lo que se organizó un protocolo de las actividades de cierre de los 6° grado de nivel primario y de los 6° y 7° año de nivel secundario”, dijo.

Para ello, se ha presentado un protocolo que está al análisis y la aprobación de salud, y que comenzaría a regir una vez que sea aprobado el nuevo decreto a partir de la semana que viene: “Allí marcamos lineamientos básicos que cada escuela e institución educativa deberá tener. Estas actividades de cierre no son obligatorias, ni para las familias por el contexto covid o por condiciones particulares, y no son obligatorias para las instituciones educativas, cada equipo educativo tendrá que evaluar cuáles son las condiciones institucionales por la cual pueda o no realizar estas actividades de cierre”, aclaró Reynoso.

Asimismo, explicó por qué las salas de 5 años de los jardines no están habilitadas para realizar los mismos actos. Afirmó que esta decisión “no tiene que ver con un decisión unilateral del Ministerio de Chubut, si no es una decisión que se basa en una resolución del Consejo Federal donde se prioriza las actividades de cierre para nivel primario y secundario”, indicó.

La funcionaria aclaró que respecto al nivel inicial, por la carga viral de sus estudiantes no es aconsejable este tipo de eventos. “Salud nos ha aprobado esta propuesta de actividad de cierre para nivel primario y nivel secundario. Yo sé de la demanda y demás pero no tiene que ver con nosotros, pensamos desde un marco pedagógico, sino todo lo que nos enseñó la pandemia, pensando desde las escenas de la salud, bueno y aquí nos indican que solamente están habilitadas las actividades de cierre para primaria y secundaria”, puntualizó.