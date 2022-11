A cinco días de las denuncias por abuso en el Jardín 406 de Comodoro Rivadavia, los padres de las víctimas piden celeridad a la justicia y prisión preventiva para el profesor de música, con un corte de ruta en 3 y 26 este lunes.

“Tiene más de 50 denuncias y me dicen que no pueden hacer nada, y cuando uno roba un salamín, lo meten seguida preso. Tiene que estar preso”, planteó una madre desde el corte de ruta en la zona sur de la ciudad petrolera.

ADNSUR habló con Ricardo Vidal, abogado penalista y Fiscal de Estado, para saber por qué pese a las más de 40 denuncias, el docente sigue en libertad. “La causa recién está iniciando en términos procesales”, aclaró.

Y a continuación, explicó que la causa encuentra en etapa de “averiguación preliminar” y no ha sido formalizada aún. “La fiscalía una vez recibidas - en este caso las más de 30 denuncias - tienen un plazo ordenatorio de 15 días o puede demorar un poco más, para comenzar justamente a investigar y tomar las primeras medidas del caso", para recién con la producción de prueba se pueda formalizar la causa y presentar ante el juez el pedido de detención por uno o más delitos.

El especialista indicó que es un caso sumamente complejo con una cantidad de denuncias y por la edad de las víctimas por lo que la Fiscalía va necesitar que “los menores brinden toda la información para evaluar el pedido de detención y la formalización de la causa.”

“Deben estar bien claros los hechos que acontecieron para que esta persona se le enjuice por lo que verdaderamente hizo y se de la sentencia condenatoria que todos estamos esperando”, afirmó.

Y agregó que “una vez realizado el pedido del fiscal ante el juez de la investigación contra esta persona y existiendo peligros procesales -sería el caso creo porque esta persona está tratando de evadir - sería uno de los motivos por lo que se puede pedir una prisión preventiva”, aclaró.

¿ POR QUÉ UNA DENUNCIA NO ES SUFICIENTE?

El abogado señaló en diálogo con ADNSUR que se deben recabar los elementos probatorios para poder acusar a una persona. “Nosotros debemos entender que existen garantías dentro del debido proceso como la presunción de inocencia que establece que una persona no puede ser detenida si no es culpable”, explicó.

¿Cuándo se puede pedir la prisión preventiva? , según explicó una vez que el fiscal realice el pedido ante el juez penal puede ordenar la detención si existe riesgo de fuga o entorpecimiento en la causa.

“Necesitamos el relato de las víctimas que en este caso es la prueba fundamental. La Cámara Gessel también es fundamental porque generalmente a diferencia de otro tipo de delitos no hay testigos, no hay cámaras no se lo agarra infraganti como para detenerlo en el mismo momento de la comisión del delito”, manifestó y agregó que sería importantísimo que los más de 40 menores puedan pasar por Cámara Gessel.

“NO TIENEN DESARROLLADA LA CAPACIDAD DE MENTIR EN ALGO SEXUAL”

"Es muy complejo por eso es importante que los relatos no estén contaminados, sean tomados apropiadamente para que la victima pueda definir cual es el hecho. No es lo mismo imputar un abuso simple que existan otros elementos. Entonces si la víctima se encuentra en condiciones de relatar bien el hecho después la condenada se puede imputar mejor", aclaró sobre la importancia de los testimonios que puedan brindar los niños.

El abogado reconoció que los chicos de esta edad no tienen la estructura para sostener el relato de algo que no comprenden. “Si lo están contando es porque realmente sucedió. No se debe dudar de los menores, no tienen desarrollada la capacidad de mentir en algo sexual. Eso es muy importante tenerlo en claro y creerles a los chicos cuando cuentan cosas así”, aclaró.

El abogado penalista manifestó que en este caso podría haber una condena ejemplar en este tipo de casos por la cantidad de denuncias que hay.

El doctor reconoció que el plazo de investigación podría ser al menos de 6 meses por la cantidad de casos, porque son menores y por la prudencia que se debe tener en el manejo del caso.

Y reconoció que “este tipo de abuso va a estar agravado porque fue cometido por un docente y podría ser de 3 a 10 años. “Si hay pruebas de que no solo fueron abusos simples se habla de penas mucho mayores. El número de victimas es un agravante en la causa y podríamos estar en una condena ejemplificadora. Si es simple 10 años o mayor si se comprueban otros tipos de hechos”, dijo finalmente.