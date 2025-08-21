Después de años de estar relegados y casi fuera de carrera en la competencia comercial, los autoservicios de origen chino volvieron a consolidar una posición destacada en el mercado del consumo masivo en Argentina.

Esta recuperación se produce tras el impacto que la pandemia global tuvo en los hábitos de compra y en las estructuras del comercio minorista, y en un contexto de creciente tensión comercial con las grandes cadenas de supermercados.

EL RENACER DE LOS SUPERMERCADOS CHINOS EN ARGENTINA

Durante la pandemia, el consumo y las dinámicas de compra sufrieron modificaciones profundas. Los supermercados grandes, con su fuerte capacidad de compra y logística, parecían estar ganando la pulseada en el abastecimiento familiar. Sin embargo, una vez comenzada la etapa de recuperación y normalización, los autoservicios chinos comenzaron a recuperar terreno por varias razones clave.

Una de las principales fortalezas de estos autoservicios de barrio es la interacción directa con el consumidor, que favorece compras más pequeñas, frecuentes y ajustadas al bolsillo, modalidad que se volvió predominante en un contexto económico con menor poder adquisitivo y creciente cautela en el gasto.

Una estrategia fundamental que explicita el éxito reciente de los autoservicios chinos es su capacidad para negociar directamente con los fabricantes, lo que representa un punto de inflexión en su modelo comercial. Tradicionalmente, estos negocios se abastecían a través de distribuidores o mayoristas, lo que encarecía el precio final para el consumidor y limitaba el margen de ganancia de los autoservicios.

Hoy, los "chinos" compran productos para sus góndolas más barato que antes, gracias a que han eliminado uno o varios intermediarios en la cadena de comercialización. Este acceso directo a los proveedores no solo reduce costos, sino que también amplía la variedad y calidad de productos disponibles para sus clientes, equilibrando así la competencia con las cadenas tradicionales.

LA PELEA POR EL MERCADO ENTRE FABRICANTES Y CADENAS

En este escenario, las grandes empresas proveedoras también están involucradas en una intensa disputa. Estos fabricantes buscan maximizar sus ventas y no desean dejar en manos exclusivas de distribuidores o intermediarios la comercialización de sus productos. Por eso prefieren establecer relaciones directas tanto con grandes cadenas como con los autoservicios, especialmente aquellos que muestran un crecimiento sostenido y acceso a un público amplio.

Este fenómeno benefició especialmente a los autoservicios chinos, que ahora cuentan con una oferta más competitiva y en áreas que antes no podían cubrir con eficiencia. Esto, sumado a un contacto más estrecho con sus clientes, consolida su posicionamiento.

Por su parte, las grandes cadenas de supermercados también están reaccionando a esta competencia incrementada. En plena desaceleración de las ventas, cadenas como Carrefour desarrollaron planes de acción para cuidar su base de consumidores. Por ejemplo, el lanzamiento de programas como "Precios Corajudos", un acuerdo que mantiene sin cambios los precios de 1.500 productos de marca propia durante cuatro meses, apunta a contener el impacto de la inflación y capturar a la clase media.

Otras cadenas aprovechan alianzas con bancos y billeteras digitales para ofrecer descuentos de hasta el 25% en las compras, intentando recuperar volumen y fidelizar clientes. Estas promociones, sin embargo, suelen excluir rubros clave como electrodomésticos y carnes, sectores donde la competencia es aún más fuerte y sensible a variaciones de precio.

EL AUGE DE LAS MARCAS PROPIAS

Un factor no menor en este contexto es el crecimiento exponencial de las llamadas "marcas propias" en la preferencia de los consumidores argentinos. Estas marcas, propias de cada cadena, ofrecen productos similares a los de marcas reconocidas pero con precios hasta un 30% menores, lo que las convierte en una opción atractiva frente a la crisis económica.

En el último año, la participación de las marcas propias en las ventas totales de supermercados creció un 23%, pasando de representar el 12,4% del total en 2023 a un 15,3% en la actualidad. Este fenómeno también ha llegado a canales mayoristas, donde su expansión fue del 32%, aunque con un peso aún menor (8,1% del total) comparado con las cadenas minoristas. El crecimiento más dinámico se observa en las ventas online, que aumentaron un 56% en un año, alcanzando el 9,1% del total del mercado.

La contracción del consumo ha provocado un cambio notable en el comportamiento de compra de los argentinos. A diferencia de etapas de alta inflación en las que adelantarse a la suba de precios era una estrategia clave —generando ondas de compras mensuales en los supermercados grandes—, la estabilidad relativa de los precios en la actualidad reduce la urgencia de realizar grandes stockeos.

El consumidor de hoy prefiere hacer mandados frecuentes y ajustados a sus ingresos horarios o diarios. Este patrón beneficia a los autoservicios de barrio, que facilitan compras rápidas y cercanas, y se adaptan mejor a las variaciones del bolsillo de sus clientes.

GRANDES PROVEEDORES SE ACERCAN A LOS AUTOSERVICIOS

En un giro estratégico muy relevante, grandes empresas proveedoras que antes no comercializaban en estos autoservicios han comenzado a abastecer sus locales directamente. Esto significa que aquellos productos y marcas de primera línea que no estaban disponibles en estos puntos hoy sí lo están, acentuando la competencia contra las cadenas tradicionales.

Este cambio muestra la importancia de los autoservicios chinos no solo como una alternativa minorista, sino también como un actor fundamental para los fabricantes, que encuentran en ellos un canal cada vez más potente y estratégico.

Con información de iProfesional, editada y redactada por un periodista de ADNSUR.