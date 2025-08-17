El 17 de agosto se celebra en Argentina el Día del Niño o de las Infancias, una jornada destinada a reconocer la importancia de la niñez, fomentar el juego y la recreación, y recordar los derechos que asisten a todos los chicos y chicas.

La fecha tiene su origen en 1958, cuando la Cámara Argentina del Juguete propuso instaurar un día especial para la infancia, con el objetivo de promover la unión familiar y generar un espacio de reconocimiento para los más pequeños.

La Organización de las Naciones Unidas también había impulsado, en 1954, la creación de un Día Universal del Niño, lo que inspiró a varios países a fijar jornadas similares.

En Argentina, el día elegido fue en un comienzo el primer domingo de agosto, aunque con el paso de los años sufrió distintas modificaciones.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

En la actualidad, muchas provincias y municipios desarrollan actividades durante todo el mes para celebrar a la niñez, lo que convierte a agosto en un período central para este homenaje.

El festejo combina propuestas culturales, deportivas y educativas, y además tiene un fuerte componente solidario, con campañas que buscan garantizar que todos los niños y niñas puedan recibir un juguete en su día.

El 17 de agosto es una de las fechas elegidas en distintos puntos del país, y en 2024 vuelve a ser protagonista en varias localidades que organizaron shows, juegos y sorteos.