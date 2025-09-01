La actividad comercial en Comodoro Rivadavia continúa atravesando tiempos complejos. Matías Silva, referente del Sindicato de Empleados de Comercio local, dialogó este lunes con ADNSUR para analizar la coyuntura del sector, los desafíos económicos que enfrentan los trabajadores y los comercios, así como las perspectivas para los próximos meses.

EXTENSIÓN DE HORARIOS EN SUPERMERCADOS DE COMODORO

Tras un duro período de pandemia, relativo a los años 2022 y 2023, las grandes superficies comerciales comenzaron a requerir una ampliación en sus horarios de atención.

“Se llevó adelante un acuerdo para que los supermercados puedan cerrar sus puertas hasta las 22 horas”, explicó Silva. Esta medida no solo responde a la necesidad de captar más clientes, sino también a una estrategia para sostener los puestos de trabajo en el sector.

Supuestos pedidos de retornos y la cercanía de un empresario con el poder: las pistas que orientan la causa Emergencia Climática II

“El acuerdo es fundamental para adaptarnos a la dinámica actual y permitir que los comercios compitan en horarios más amplios, pero, sobre todo, para preservar las fuentes laborales en un contexto económico complicado”, agregó el dirigente sindical.

LA SITUACIÓN EN EL COMERCIO DE COMODORO TRAS LOS DESPIDOS MASIVOS

En cuanto a los movimientos en los recursos humanos, Silva describió un semestre lleno de tensiones y fluctuaciones. “Veníamos de un semestre bastante complejo, con un primer trimestre particularmente fuerte en cuanto a desvinculaciones, y aunque ahora el nivel de despidos es más bajo, persiste la preocupación por la baja en las ventas”, señaló.

Nuevo aumento y bono para empleadas de casas particulares: cuánto cobrarán por hora en septiembre de 2025

Actualmente, el sector comercial se encuentra en una “meseta de tensa calma”, donde las desvinculaciones masivas no se registran, pero la incertidumbre sobre el futuro económico hace que los empresarios y sindicatos estén en alerta. “Si las ventas no mejoran, seguramente se profundizarán las dificultades para sostener el empleo”, remarcó Silva.

Frente a este contexto, comerciantes y empleados se han volcado hacia distintas estrategias para incentivar la compra y aumentar el flujo de clientes. Silva confirmó que la búsqueda de promociones, descuentos y otras medidas comerciales son iniciativas comunes en la ciudad.

Identificaron a la mujer que murió en el trágico accidente en Comodoro e investigan un homicidio culposo

“Todos están abocados a encontrar formas de aumentar las ventas, porque solo así se pueden sostener los puestos de trabajo e incluso generar nuevas fuentes”, explicó Silva, aunque advirtió que la complejidad económica y cultural del país limita muchas veces el alcance real de estas acciones.

AUMENTO SALARIAL HOMOLOGADO Y LA NOVEDAD SOBRE EL BONO DE FIN DE AÑO

Un dato alentador para los empleados de comercio fue la reciente homologación del acuerdo paritario nacional correspondiente al período iniciado en abril. Silva destacó que “gracias a la gestión de nuestra federación, se pudo destrabar el acuerdo, que había sido cuestionado por el gobierno nacional, y comenzó a abonarse, incluso con retroactivos”.

Este reacomodamiento salarial representa un aumento real en el poder adquisitivo de los trabajadores, algo fundamental para hacer frente al creciente costo de vida en Comodoro Rivadavia.

Se reveló cómo fue la muerte de Maira Remolcoy tras el trágico accidente en Comodoro Rivadavia

En lo que respecta al tradicional bono de fin de año, Silva anunció que el sindicato y las cámaras empresarias comenzarán a conversar llegado noviembre, cuando se realice la cláusula de revisión del acuerdo paritario.

“Será necesario un reacomodamiento si la inflación sigue en los niveles actuales y así podremos negociar un bono que permita a los trabajadores terminar el año con algo de tranquilidad, aunque sabemos que la situación será complicada”, señaló con cautela.

El incremento total del 6% será aplicado en seis tramos iguales del 1% cada uno, distribuidos mes a mes de la siguiente manera:

Ola polar en Comodoro: se prevén lluvias y nevadas para esta primera semana de septiembre

1% a partir de julio de 2025

1% en agosto de 2025

1% en septiembre de 2025

1% en octubre de 2025

1% en noviembre de 2025

1% en diciembre de 2025

Además del aumento por tramos, el acuerdo incorpora una suma fija no remunerativa de 40.000 pesos, que será entregada a los empleados en el mes de septiembre de 2025. Esta suma no forma parte del salario básico y no implica cargas sociales ni impositivas para los empleadores.

UN DESAFÍO PENDIENTE: ¿POR QUÉ COMODORO NO SE SUMA A LAS TENDENCIAS NACIONALES?

En muchos lugares del país, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras provincias como Córdoba, Mendoza y Neuquén, existen campañas comerciales especiales que fomentan el consumo, tales como las noches de las heladerías, pizzerías o jugueterías, con promociones y beneficios para la comunidad que incentivan las ventas y fortalecen el sector.

Quedó detenido el conductor del auto en el que viajaban ocho personas y protagonizó una tragedia en Comodoro

Sin embargo, en Comodoro Rivadavia estas iniciativas no se replican con la misma frecuencia ni impacto. Silva atribuye esta ausencia a la falta de una gestión activa de las cámaras comerciales locales que impulse este tipo de acciones.

“Sería importantísimo que estos beneficios lleguen a nuestra ciudad, porque ayudarían a incrementar el consumo, lo cual es fundamental para sostener y generar empleos”, concluyó.

DÍA DEL EMPLEADO DE COMERCIO EN COMODORO: UN CAMBIO DE FECHA Y CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Finalmente, Silva anticipó detalles sobre la próxima celebración del Día del Empleado de Comercio, tradicionalmente establecida el 26 de septiembre. A nivel nacional y, según el acuerdo vigente, este feriado laboral será trasladado al lunes 29 de septiembre de 2025, el quinto lunes del mes, para facilitar la organización.

Allanaron viviendas de exfuncionarios municipales de Comodoro en el marco de la Emergencia Climática II

“El acuerdo nacional establece que ese día los comercios deben permanecer cerrados para clientes, salvo que sean atendidos por sus propios dueños. Además, no se puede otorgar franco ni descanso semanal compensatorio por este día”, aclaró el dirigente.

Aunque en Comodoro existía un acuerdo para celebrar el feriado el cuarto lunes de septiembre, es probable que este año también se adopte la fecha nacional, tras negociaciones que se llevarán adelante con las cámaras empresariales.