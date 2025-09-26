Por nevadas y lluvias fuertes, varias zonas de Chubut están bajo una alerta amarilla

El fin de semana en parte de la región chubutense llegará con una alerta amarilla por lluvias intensas y nevadas fuertes, de acuerdo a lo publicado por el pronóstico del tiempo en su informe extendido.

De acuerdo con lo publicado por el Servicio Meteorológico Nacional, el área será afectada por lluvias de variada intensidad, con acumulados estimados entre 15 y 30 milímetros en zonas cordilleranas y entre 10 y 20 mm en mesetas, pudiendo en ambos casos superarse puntualmente; además, no se descarta la precipitación mixta de lluvia y nieve en las zonas más altas.

En ese marco, se prevé que la contingencia climática se presente en las cordilleras de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches y Río Senguer. Asimismo, el mal tiempo podría impactar en sectores aledaños, pero lejos de una alerta meteorológica.

Por último, las lluvias están anunciadas para la noche de este sábado 27 de septiembre y continuarían hacia la madrugada del domingo 28.

Recomendaciones

Evitar realizar actividades al aire libre.

No sacar la basura.

Retirar de circulación todo tipo de objetos que impidan que el agua escurra o circule.

Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.

Informarse por los medios de comunicación.

La Cordillera también está bajo alerta amarilla por nevadas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que, además de las lluvias, también caerá nieve de manera intensa en el oeste de la provincia del Chubut.

Se prevén nevadas de intensidad variable, con sectores donde la caída podrá resultar localmente intensa y acumular entre 20 y 30 centímetros de dicha precipitación, valores que podrían superarse de forma puntual; en las áreas más bajas no se descarta la ocurrencia de precipitaciones mixtas de lluvia y nieve.

Tal es así que el mal tiempo afectará a las cordilleras de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches y Río Senguer.

En síntesis, las nevadas se presentarán durante la mañana y mediodía del domingo 28 y, horas posteriores, podría continuar pero en forma de lluvia.

