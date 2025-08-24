La casa salesiana Don Bosco dispuso la realización de una misa para acompañar en el dolor a la familia de los comodorenses que fallecieron en un accidente automovilístico en la provincia de Buenos Aires.

El accidente se produjo en la tarde del sábado, cuando, en auto, viajaban hacia Rosario a ver un partido de fútbol.

Al mismo tiempo, el lugar permanecerá cerrado por duelo durante la jornada de este lunes.

Desde la casa salesiana informaron además que se realizará una misa a las 16 en el gimnasio del colegio, ubicado en Don Bosco 350.

Amílcar Nicoletti, el padre de la familia, y sus pequeños Ian José, de 7 años, y Yasmín, de 15, fallecieron en el accidente entre su auto y un camión de carga. Ivana Oronel, la madre de los niños, quedó internada en grave estado.